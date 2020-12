Vijf boekentips voor onder de kerstboom

Esther Beugels (Boekhandel Kooyker) tipt het koekboek An An

Esther Beugels tipt het koekboek Ăn Ăn van Mai Nguyễn | Foto: Boekhandel Kooyker Leiden

Esther: 'Wie weet ken je de schrijfster Mai Nguy?n wel van haar deelname aan het programma MasterChef Holland 2016 en anders misschien wel van haar kookstudio in Leiden. Ik had zelf het geluk er een workshop te mogen volgen. Gelukkig kan ik nu alles naslaan in dit prachtige vorm gegeven kookboek An An. Een betere kennismaking met de Vietnamese keuken is er niet.

Van traditionele gerechten tot streetfood bereid met de heerlijkste kruiden, goed voor 80 verassende recepten. Naast een kookboek is het ook Mai's persoonlijke familiegeschiedenis. Als klein meisje van 7 leerde ze al koken en na een barre boottocht komt ze met haar familie als 11-jarige naar Nederland. Later reist ze met haar man de halve wereld over.

Haar levensverhaal en liefde voor de Vietnamese keuken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik zeg geniet van dit prachtige boek en An An, oftewel 'aan Tafel', zodra het weer kan met al je vrienden en familie!'

Adrienne van Ruiten (Boekhandel Paagman) tipt de roman De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo

Adrienne van Ruiten tipt De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo | Foto: Boekhandel Paagman Delft

Adrienne: 'De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo wordt bij Paagman liefkozend door collega's Evelyn genoemd. Deze titel wordt door heel veel collega's omarmd, daarom was het niet moeilijk om dit boek als dé Kerstboekentip te noemen.

Het boek lijkt een historische roman, waar je leert over de wereld van glitter en glamour in de jaren vijftig en over een fictieve, beroemde, oude Hollywood-actrice met al haar huwelijken. Wat je krijgt is een boek dat een aantal zeer gevoelige thema's behandelt zoals gender, racisme, dood, zelfmoord en seksualiteit.

Dit verhaal wordt verteld vanuit twee verschillende tijdslijnen en twee verschillende invalshoeken. We volgen Monique Grant, die een nieuwe scheiding doormaakt en iets van zichzelf probeert te maken op het gebied van de journalistiek. Haar leven verandert op de dag dat haar redacteur haar vertelt dat Evelyn Hugo haar levensverhaal door haar, en alleen door haar, wil laten opschrijven. De andere verhaallijn is vanuit Evelyn Hugo: alle verschillende tijden in Evelyns leven, en de verschillende zeven echtgenoten die ze had, terwijl ze vertelt over de gebeurtenissen die haar ertoe brachten dit verhaal aan Monique te vertellen.

Schrijfster Taylor Jenkins Reid, ook bekend van Daisy Jones & The Six weet hoe ze een verhaal moet schrijven, dus als je dit jaar maar één boek wilt lezen, pak dan nu je kans en laat het deze zijn!'

Eelco Eskens (Boekhandel Haasbeek) tipt het wandelboek Wandelen in Rijnland

Eelco Elskens tipt Wandelen in Rijnland | Foto: Boekhandel Haasbeek, Alphen aan den Rijn

Eelco: 'Wandelen in Rijnland. 12 flinke wandelingen in het Zuid-Hollandse deel van het Groene Hart is van de Delftse auteurs Cock Hazeu en Peter Kuiper. Deze gids bevat een stadswandeling door Leiden en elf wandelingen door de natuur in het Groene Hart van Zuid-Holland. De wandelingen zijn gemiddeld vijftien kilometer lang. De aanwijzingen zijn erg duidelijk en er is veel aandacht voor de bezienswaardigheden onderweg.

De bestemmingen van de wandelingen zijn Leiden, Bollenstreek, Braassemermeer, De Molenviergang in Aarlanderveen, Bodegraven, Reeuwijkse Plassen, drie wandelingen rond Zoetermeer, Vlietland, Duivenvoorde – De Horsten en Wassenaar. Alleen al door de vele fraaie foto's krijg je zin om erop uit te gaan!'

Nadine Mussert (Boekhandel Van der Meer) tipt jeugdthriller Afslag Zuid

Nadine Mussert tipt jeugdthriller Afslag Zuid | Foto: Boekhandel Van der Meer, Noordwijk

Nadine Mussert: 'Eva Burgers is schrijfster van jeugdthrillers en werkt daarnaast voor de politie, vroeger als rechercheur op de afdeling zware criminaliteit. Haar ervaringen komen vaak weer terug in haar boeken. Haar laatste jeugd thriller Afslag Zuid speelt zich af in een kustplaats dat veel weg heeft van Katwijk.

Rebel en Kai duiken in een politiezaak die onopgelost blijft en spelen daarmee een gevaarlijk spel... Veel jongeren zullen Eva en haar boeken wel kennen, op de middelbare scholen brengt Eva regelmatig een bezoek om de jeugd te enthousiasmeren voor lezen en haar boeken staan in de eerste klassen ook op veel leeslijsten.'

Bart Jansen (Boekhandel Verkaaik) tipt het geschiedenisboek Hier woonden, Stolpersteine Gouda

Bart Jansen tipt Hier woonden, Stolpersteine Gouda | Foto: Boekhandel Verkaaik, Gouda

Bart: 'In het boek Hier woonden, Stolpersteine Gouda vertelt Soesja Citroen per Stolpersteine-adres over het leven van de vermoorde Goudse Joden. Hoe sommige families al van oudsher in de stad woonden en velen er als vluchteling een veilige plek zochten. Hoe mensen hier werkten en kinderen naar school gingen. Klasgenootjes, buren en vriendinnetjes van vroeger komen aan het woord, ook de huidige familieleden.

De vele foto’s en documenten vertellen een eigen verhaal. In het slotdeel gaat Citroen nader in op het mechanisme van de vervolging. Ze laat zien hoe het net van de naziterreur zich om de Joden sloot. Hoe klein de stap was van verplichte Jodenregistratie naar deportatie en uiteindelijk moord. Met dit boek krijgen de Goudse Stolpersteine een gezicht!

En als je denkt: Die naam Soesja Citroen komt me bekend voor. Dan heb je gelijk. Zij is eigenlijk zangeres en heeft flink wat albums op haar naam staan.'

