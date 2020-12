Gemeenteraad wil tóch tunnelbak Hazerswoude-Dorp, provincie is verbaasd

De gemeenteraad is 180 graden gedraaid als het gaat om het oplossen van de verkeersproblemen in Hazerswoude-Dorp. Waar in 2017 het provinciale plan om een tunnelbak aan te leggen onder het kruispunt van de Dorpsstraat met de Gemeneweg (N209) nog werd getorpedeerd door zowel de lokale politiek als de inwoners, is de gemeenteraad ruim drie jaar later wél voorstander van zo'n tunnelbak, dat meldt mediapartner Studio Alphen. Tot verbazing van gedeputeerde Floor Vermeulen.

Al zo'n vijftien jaar debatteert de gemeenteraad over het probleem. De Provincialeweg via een tunnelbak onder het dorp geleiden zou Hazerswoude in tweeën splitsen, was het verweer altijd. De opvatting van de meeste politieke partijen is nu dat een tunnelbak de minste slechte oplossing is. Het alternatief - als je de verkeersdrukte rond het kruispunt wil oplossen - is een rondweg dwars door de polder heen, maar dat ziet geen raadslid zitten, aldus Studio Alphen.

Ook de bevolking wil geen rondweg, zo bleek twee weken geleden toen 21 inwoners inspraken tijdens de eerste commissievergadering. Tijdens de tweede commissievergadering donderdagavond, toen de politiek aan het woord kwam, sprak alleen de SGP zich uit tegen een tunnelbak. Ook een rondweg wil de eenmansfractie niet.

Provincie reageert terughoudend

Het is nog verre van een uitgemaakte zaak dat de tunnelbak er daadwerkelijk komt. In februari zal de gemeenteraad formeel besluiten dat deze onderdoorgang de voorkeur heeft, maar het is aan wethouder Kees van Velzen (CDA) van verkeer om de tunnelbak weer op de provinciale agenda te krijgen. In het huidige keuzepallet van de provincie is de tunnelbak niet opgenomen, omdat de gemeenteraad die niet wilde.

Verantwoordelijk gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland zegt het verbazend te vinden dat de gemeenteraad nu alsnog een tunnelbak wil omdat het jarenlang onbespreekbaar was. Of de provincie ervoor open staat om de tunnelbak toch weer op te nemen in de keuzevarianten, wil Vermeulen de dag na het gemeentelijke debat niet zeggen. 'Ik wil eerst horen wat alle gemeenten vinden. Bodegraven en Waddinxveen hebben ook weer hun voorkeuren. We moeten goed kijken wat er mogelijk is in relatie tot het budget.'

Verlanglijstje

De verkeersproblemen in Hazerswoude-Dorp maken namelijk deel uit van een groter geheel. Het project Beter Bereikbaar Gouwe moet een oplossing bieden voor de verkeersdrukte in Boskoop, Hazerswoude-Dorp, Waddinxveen, Reeuwijk en Bodegraven. Ook een tweede oeververbinding bij Boskoop en de Bodegravenboog die de N11 met de A12 moet verbinden staan op het verlanglijstje.

