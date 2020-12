'Niet bij voorbaat genoegen nemen met een nederlaag omdat Ajax langskomt'

Het verschil tussen ADO Den Haag en de tegenstander van aankomende zondag, Ajax, is op de ranglijst aanzienlijk. De Amsterdammers hebben in de eerste twaalf wedstrijden al dertig punten vergaard en 47 doelpunten gemaakt. Dat is bijna goed voor een gemiddelde van vier per wedstrijd. De Haagse club treft een ploeg in vorm. 'Wij moeten ons niet bij voorbaat neerleggen bij een nederlaag omdat de koploper toevallig langskomt', zegt trainer Ruud Brood twee dagen voor de wedstrijd.

'Ik denk dat je een tegenstander tegenover je krijgt die momenteel het beste voetbal in de eredivisie speelt, dat staat buiten kijf. Ajax is heel technisch en voert een hoog tempo, daar moeten wij op voorbereid zijn’, vervolgt Brood, die zijn ploeg iets gaat aanpassen aan de tegenstander. 'Het zou dom zijn als ik dat niet doe, maar ik kijk ook naar onze eigen ploeg. Vorige week bracht ik ook een nuance aan tegen FC Emmen. Ik denk dat je je altijd moet aanpassen aan een grote tegenstander, maar je moet wel je eigen krachten blijven gebruiken.'

'In voorgaande wedstrijden is ook gebleken dat Ajax al heel vroeg in de wedstrijd de boel kan beslissen. Wat ik van ADO verwacht is dat ze niet heel erg opkijken naar de tegenstander, maar dat ze er alles aan doen om de wedstrijd te willen kantelen. Wij moeten ons niet bij voorbaat neerleggen bij een nederlaag omdat de koploper toevallig langskomt.’

'Je hoort van mij geen toverwoorden waaruit blijkt dat het makkelijk wordt'

'Ik heb vaker met een minder team tegen Ajax resultaat gehaald, dus waarom zou het niet kunnen? Daarentegen hoor je mij ook geen toverwoorden noemen waaruit blijkt dat het makkelijk wordt, of dat er iets te halen valt. Je moet realistisch zijn en daar probeer ik de groep op voor te bereiden', aldus Brood.

Deze editie van ADO Den Haag tegen Ajax, wat door veel supporters als wedstrijd van het jaar wordt gezien, is een aparte. De huidige coronamaatregelen schrijven voor dat er geen voetbalsupporters aanwezig mogen zijn, terwijl voorgaande edities altijd uitverkocht waren. 'In het verleden was iedereen er mee bezig, dan krijg je die sfeer ook wel mee, een impressie. Nu is dat niet. Ik denk dat het voor een speler prettig is als je eigen supporters, zeker als het wat moeilijker gaat, aanwezig zijn als een twaalfde man.'

Vermoedelijke opstelling

De ziekenboeg loopt langzaam leeg, je ziet steeds meer mensen op het veld komen. Voor Pinas, Bijen en Zuiverloon komt het duel met Ajax sowieso te vroeg. Het is onzeker of Elmkies erbij is. De club waar ADO de Israëliër van huurt, Hoffenheim, meldde vorige week dat hij positief was getest op corona.