N231 vol blubber door gekantelde aanhanger: 'Flink geschrokken'

De N231 bij Nieuwkoop lag vrijdagochtend vol met bagger. De aanhanger van een trekker die over de rotonde reed richting de Industrieweg kantelde, waarna de inhoud van de trekker op straat belandde. 'Normaal gebeurt dat niet zo gauw', vertelt Corné Kamer, eigenaar bij C. Kamer en Zn BV waarvan de trekker is.

De bestuurder van de trekker, een werknemer van Corné, is vermoedelijk over de schuine rand van de rotonde gereden waarna de aanhangwagen vol met bagger kantelde. 'En waarschijnlijk reed hij dan ook iets te hard', zegt Corné eerlijk. 'Want zo'n landbouwvoertuig valt niet zo gauw om.'

De werknemer in de trekker bleef op een schrammetje na ongedeerd. 'Hij is wel flink geschrokken.' De trekker zelf stond nog overeind, aldus de eigenaar van het bedrijf. Met de stank valt het volgens Corné nog wel mee. 'Het is maar bagger uit de sloot.'

Zelf opgeruimd

Het bedrijf heeft zelf extra mensen ter plaatse laten komen om de smeerboel op te ruimen. 'We hebben het snel opgelost en alles netjes schoon achter gelaten. Het is jammer dat het is gebeurd, maar goed: morgen weer verder.'