Ruzie om meisje leidt tot steekpartij: 'We trillen een dag later nog na'

Ze waren even boodschappen doen en naar het werk. En toen ze thuiskwamen, stond de hele straat ineens vol met politieauto's. 'We zijn ons rot geschrokken. Een dag later sta ik nog steeds te trillen', vertelt de bewoner van de woning aan de Mozartlaan in Hazerswoude-Rijndijk, waar donderdagmiddag een steekpartij plaatsvond.

Bij de steekpartij zijn twee jongens gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een jongen van 16 uit de Koudekerk aan den Rijn en een 17-jarige Hazerswoudenaar. Eén van de slachtoffers heeft het ziekenhuis inmiddels kunnen verlaten. De ander heeft volgens jongeren in de buurt een klaplong, 'maar naar omstandigheden gaat het goed met hem.' Een woordvoerder van de politie bevestigt dat het slachtoffer dat nog in het ziekenhuis ligt aanspreekbaar is voor verhoor.

De steekpartij vond plaats na een ruzie tussen zes jongeren tussen de 16 en 18 jaar oud. Vier van hen komen uit Hazerswoude-Rijndijk, de twee anderen uit Koudekerk aan den Rijn. Zij waren allemaal aanwezig in de woning aan de Mozartlaan. De politie heeft alle zes de jongeren, inclusief de twee slachtoffers aangehouden. Eén van de slachtoffers werd door de politie enkele honderden meters van de woning gevonden in Koudekerk aan den Rijn.

Ruzie om een meisje

Volgens de politie is het onderzoek nog in volle gang en hebben ze nog geen zicht op wat er in de woning is gebeurd. Eén van de jongens in de buurt legt uit dat het om een ruzie om een meisje ging. Omdat zijn vrienden bij de steekpartij betrokken zijn, wil hij niet met zijn naam worden genoemd. Maar volgens hem zou het meisje van vriendje zijn gewisseld. De jongen die verlaten zou zijn zou dit niet hebben geaccepteerd en hier zou een ruzie om zijn ontstaan.

De precieze verhouding tussen de zes jongeren is nog niet helemaal duidelijk, zo legt de politie uit. De buurtbewoners zeggen dat de jongen die aan de Mozartlaan woont niet gewond is geraakt bij de steekpartij. Wel zou hij één van de zes aangehouden personen zijn.

Rot geschrokken

De ouders van de jongen willen niets zeggen over hun zoon. Zij geven aan op het moment van de steekpartij niet thuis te zijn geweest. De vader was aan het werk, de moeder was even boodschappen gaan doen. 'We kwamen thuis en de hele straat stond vol met politieauto's. Je vraagt je dan gelijk af wat er aan de hand is. We zijn ons rot geschrokken', zegt de vader.

'Gelukkig zijn we door de buurtbewoners goed opgevangen. Maar we zijn volledig uit het veld geslagen. Het is nu een dag later, maar ik sta nog steeds te trillen op mijn benen.'

