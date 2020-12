ADO-keeper Luuk Koopmans blikt terug op 2020: 'Beelden van mijn doelpunt niet kwijlend teruggekeken'

'Een jaar met hoogte- en dieptepunten', vat Koopmans het kalenderjaar droog samen. Op de trap, aan het einde van de spelerstunnel in het Cars Jeans Stadion, erkent de doelman nog maar eens dat ADO afgelopen seizoen is ontsnapt aan degradatie uit de eredivisie. 'Ik baalde er wel van dat de competitie stil kwam te liggen door corona, maar het heeft ons misschien wel gered.'

ADO staat op de voorlaatste plek van de ranglijst als in december 2019 de winterstop aanvangt. Sinds vorig seizoen is die zeventiende positie in de eredivisie een degradatieplaats. Fons Groenendijk stapt kort daarvoor op en de Brit Alan Pardew wordt aangetrokken als interim-trainer om ADO te behoeden voor degradatie. In zijn kielzog neemt hij bijna een heel elftal aan nieuwe, buitenlandse spelers mee.

'Ik heb geprobeerd om mijn eigen wedstrijden te spelen en zo goed mogelijk voor de dag te komen. Ik denk dat dat redelijk gelukt is', vindt Koopmans. De eerste wedstrijd onder leiding van Pardew wordt nog gewonnen, maar naarmate het jaar verder vordert, wordt de kans op handhaving kleiner en kleiner. Met nog acht wedstrijden te spelen is de achterstand op Fortuna Sittard - dat op een nacompetitieplek staat - zeven punten op het moment dat de eredivisie voortijdig wordt beëindigd.

Maandenlang ligt de competitie vervolgens stil. Als gevolg van corona zit de 27-jarige Brabander zelf ook meerdere weken in quarantaine. Maar in september wordt het nieuwe seizoen afgetrapt. Pardew is weg en de meeste buitenlandse nieuwkomers ook. Wederom blijkt ADO te moeten strijden tegen degradatie. Na acht wedstrijden wordt Pardews opvolger, Aleksandar Rankovic, de wacht aangezet.

'De wereld over'

Hét hoogtepunt van deze seizoenshelft is ook meteen hét moment van Koopmans. En dat is uiteraard die bekerwedstrijd tegen Sparta Rotterdam eind oktober. De Hagenaars staan op de rand van uitschakeling in de eerste ronde van de KNVB Beker als de sluitpost in blessuretijd mee naar voren gaat en de bal in de kruising kopt. Het is de 1-1, ADO dwingt een verlenging af en wint uiteindelijk na strafschoppen.

'Dat doelpunt ging de wereld over', herinnert Koopmans zich. 'Een heel leuk gevoel om te scoren als keeper.' Of hij de beelden vaak heeft teruggezien? 'In de eerste dagen kwam het vaak voorbij op sociale media. Maar nee, ik heb het doelpunt thuis niet de hele tijd kwijlend zitten terugkijken.'

De kopbal van Luuk Koopmans (1-1) | Foto: Soccrates Images

Ajax- en Zwolle-thuis

Twee thuiswedstrijden, zondag tegen Ajax en woensdag tegen PEC Zwolle, staan ADO Den Haag nog te wachten en dan breekt de winterstop aan. Eén overwinning, vier gelijke spelen en zeven nederlagen is de oogst vooralsnog. Na twaalf duels neemt ADO de zeventiende plek in, drie punten boven hekkensluiter FC Emmen en één punt onder nummer zestien Willem II. Onder leiding van Ruud Brood, Rankovic' opvolger, speelt ADO de laatste drie wedstrijden met 1-1 gelijk tegen respectievelijk SC Heerenveen, FC Utrecht en FC Emmen.

'Als wij hier volgend jaar weer staan, moeten we zeker nog steeds in de eredivisie zitten. Dat is het belangrijkste', zegt Koopmans tegen Omroep West-presentator Herman Nanninga, als hij tot besluit in het Haags Sportjaaroverzicht vooruitkijkt naar 2021.

Afgelopen vrijdag kon je op TV West kijken naar Het Haags Sportjaaroverzicht 2020. Presentatoren Herman Nanninga en Pim Markering blikten met sporters en vrijwilligers terug op het bewogen sportjaar.