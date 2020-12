Van Duijvenbode komt met schrik vrij en is door naar tweede ronde WK darts

Dirk van Duijvenbode is door naar de tweede ronde op het WK darts. De man uit 's Gravenzande won met 3-2 van zijn Engelse tegenstrever Bradley Brooks. Na een 0-2 achterstand in sets en 0-1 achterstand in legs pakte 'Auberginius' maar liefst negen legs op rij. Dat was genoeg voor de winst.

In het najaar liet Van Duijvenbode zien in goede vorm te steken. Hij bereikte onder andere de finale van de World Grand Prix en werd daardoor bekend in heel dartvolgend Nederland. Met zijn prestaties in de herfst heeft hij bij het dartpubliek hoge verwachtingen geschapen. Op het podium in Londen liet hij dat de eerste set nog niet zien. Die ging naar zijn Engelse tegenstander, die enorm goed aan de partij begon: 0-3

Opvallend was dat Van Duijvenbode de afbeelding van een aubergine in zijn kraag had tijdens de wedstrijd. Die aubergine heeft hij als verwijzing naar zijn bijnaam Auberginius. Dit omdat hij naast het darten ook op een auberginekwekerij werkt. Sinds dit WK is zijn bijnaam officieel, daarvoor speelde Van Duijvenbode veelal onder het alias, Titan.

Ontketende Van Duijvenbode

De aubergine bleek ook de tweede set geen talisman. Na de eerste leg te hebben gepakt, ging zijn twintigjarige tegenstrever er in recordsnelheid overheen. Met 1-3 pakte Brooks een riante voorsprong.

Een ontketende Van Duijvenbode trok vervolgens de derde en vierde set naar zich toe. Dat deed hij bij tijd en wijlen met goed spel. De ontlading bij de Westlander was dan ook groot toen de stand gelijk was getrokken: 2-2.

Rob Cross

De vijfde set moest de beslissing brengen. Die ging uiteindelijk eenvoudig naar de Westlander: 3-0. Daardoor speelt hij dinsdag in de tweede ronde tegen oud-wereldkampioen Rob Cross.

Regiogenoten Jeffrey de Zwaan en Maik Kuivenhoven komen zondag allebei in actie. Naaldwijker Kuivenhoven speelt die 's middags tegen Matthew Edgar. 's Avonds betreedt Leidschendammer De Zwaan het podium voor zijn wedstrijd tegen Ryan Searle.

Dirk van Duijvenbode - Bradley Brooks 3-2