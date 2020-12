Surfblondine Eveline Hooft (20) traint voor olympisch goud: 'Deze sport is onbeschrijfelijk'

Met krukken staat de Haagse bij de haven van Scheveningen te wachten op Omroep West-verslaggever Herman Nanninga om terug te blikken op háár 2020 voor het Haags Sportjaaroverzicht. Want waar het jaar begint haar beste resultaat ooit, een vijfde plek bij een prestigieuze wedstrijd in China, eindigt 'twintig-twintig' toch wat in mineur. 'Ik heb twee maanden geleden mijn voorste kruisband afgescheurd in Nederland', vertelt ze. 'Kortom, een jaar met pieken en dalen.'

En dus moet de huidige nummer 32 van de wereldranglijst revalideren. 'Golven pakken' zit er even niet in. Juist dat is Evelines lust en haar leven. 'Ik ren altijd het water in. Deze sport is zó tof, dat het onbeschrijfelijk is', zegt de blondine stralend. 'Het maakt niet uit waar ik ben, ik geniet altijd. Dat is misschien ook wel het voordeel dat ik uit Nederland kom, overal is het beter dan hier.'

Eveline vliegt de hele wereld over om te kunnen golfsurfen. Ze is vaker van huis dan thuis in Den Haag. 'Als ik thuis ben, ben ik ook vaak op het strand. Ieder minigolfje pak ik mee. Maar om echt goed te kunnen trainen, moet je naar het buitenland.'

'Lef hebben'

Wat de kenmerken zijn van een goede golfsurfer? 'Je moet heel veel geduld hebben. Tussen de golfen die je pakt, zit heel veel tijd', legt ze uit. 'Het moet verder goed zitten tussen je oren, je moet lef hebben en in alle omstandigheden goed kunnen surfen. Zowel bij goed als bij slecht weer.' Als je dat niet kunt, zijn de resultaten veel te wisselvallig.