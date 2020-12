Voormalig sportcomplex Wings wordt definitief een Haags buurtpark

Wingsterrein in Loosduinen in Den Haag | Foto: wethouder Bredemeijer

Het voormalig sportcomplex van handbalvereniging Wings aan de Mozartlaan in Den Haag wordt definitief een buurtpark. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van de buurt in vervulling.

De bedoeling was dat op het voormalige terrein van Wings zestig tot negentig woningen zouden komen. Maar dat plan leidde tot veel verzet in de buurt en in de gemeenteraad. 'De omwonenden zitten hier echt niet op te wachten. Zij zijn hier in een groene en rustige omgeving komen wonen en nu lijkt het erop dat zij ineens een groot aantal woningen voor hun deur krijgen', aldus VVD-raadslid Chris van der Helm in 2017 tegen Omroep West. Daarom dienden de VVD en GroenLinks een voorstel in het bouwplan van tafel te krijgen. Dat kreeg een meerderheid in de raad.

Toch bleef de onrust in de buurt bestaan, mede omdat het overleg met de gemeente over de kwestie volgens bewoners moeizaam verliep. Nu heeft de gemeente toch samen met een werkgroep van omwonenden en belanghebbenden de eerste schetsen gemaakt van het buurtpark.

Gebouw is belangrijke plek

Wethouder Martijn Balster (PvdA, wijken) laat in een reactie weten 'verheugd' te zijn met de uitkomst. 'Het buurtpark en het clubgebouw blijven een belangrijke plek van ontmoeting voor de bewoners. Er is grote behoefte aan ontmoetingsplekken in de stad, zeker in Loosduinen. We zetten hiermee een mooie stap.'

In het najaar kregen bijna duizend omwonenden een brief om hen te wijzen op het ontwerp en de mogelijkheid daarop te reageren. De gemeente heeft 32 reacties gekregen die, zoveel als mogelijk, in het ontwerp verwerkt zijn.

Volgend jaar overleg over vervolg

Ook het clubgebouw wat er staat, blijft behouden. Daar wordt door bijna 900 mensen uit heel Den Haag gebridged. Ook spelen ouderen in het park jeu de boules. Hun club maakt eveneens gebruik van het gebouw. Vanwege die - in de woorden van de gemeente - 'maatschappelijke meerwaarde' blijft het nu staan. De gemeente houdt het zelf in beheer. Begin 2021 gaat de gemeente samen met de gebruikers kijken op welke wijze de huidige activiteiten kunnen worden voortgezet.

Op dit moment is er al een aanzienlijk deel van het park gereed. De verwachting is dat het in het tweede kwartaal van 2021 open kan voor bezoekers.