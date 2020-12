Boven windkracht 8 geen voetbal in ADO-stadion

Op 10 augustus 2019 stortte een deel van het dak van het stadion van AZ in als gevolg van een storm. Het Haagse college besloot toen een extra veiligheidsinspectie te laten doen in het Cars Jeans Stadion, om zeker te weten dat de veiligheid in het stadion ook bij zware weersomstandigheden gewaarborgd is. 'Ook al zijn er vooralsnog geen concrete aanwijzingen dat dit niet het geval is', aldus de gemeente.

Pas als onderzoek bevestigt dat de dakconstructie ook bij deze weersomstandigheden aan alle eisen voldoet, wordt de maatregel ingetrokken. De uitkomsten hiervan worden eind februari/begin maart verwacht. ADO speelt zondag in eigen huis tegen Ajax. Die wedstrijd zal gewoon kunnen doorgaan, want de voorspelde windkracht is 4 tot 5.

AZ in Den Haag

Na het instorten van het dak was het stadion van AZ een tijd niet te gebruiken voor wedstrijden. De club uit Alkmaar werkte een aantal van haar 'thuiswedstrijden' af in het Cars Jeans Stadion.