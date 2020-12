Bewoners schrokken zich 'het leplazurus' nadat bestelbus gevel ramde

De bestuurder van het voertuig is in een ambulance nagekeken | Foto: MediaTV

'We zijn ons het leplazarus geschrokken', vertelt Rick Hoogeboom. Hij woont samen met zijn vrouw in de woning aan de 's-Gravendamseweg (N433) in Noordwijkerhout, waar vrijdagavond een bestelbus de gevel ramt. 'Dit verwacht je nooit', zegt hij de ochtend na het ongeval.

Rond 20.30 uur gaat Rick even douchen. Zijn vrouw zit beneden op de bank. 'Ineens hoorden we een rotklap', zegt Rick. De bank waar zijn vrouw op zit, staat zo'n drie meter van de muur waar de bestelbus tegen aan knalde. 'Ze riep naar boven dat er een ongeluk was. Ik heb snel wat aangetrokken en ben naar beneden gegaan.'

De eerste seconden na het ongeluk denken de bewoners dat er een ongeluk voor de deur heeft plaatsgevonden, of dat er een flinke vuurwerkbom is afgegaan. 'Pas toen mijn vrouw met haar voeten in het puin stond, besefte ze dat er iemand tegen het huis aan was gebotst.' Beide bewoners blijven ongedeerd. 'De kat ook, maar die is wel flink van de riedel', zegt Rick.

Muur ontzet

De ravage is groot. 'Er zit een flinke barst in de muur, die tot aan het raam aan gruzelementen ligt. Het raam valt nog mee, alleen het voorzetraam is kapot. Dat voorzetraam heeft een hoop glas en schade tegen gehouden.' Ook binnen is er schade. 'De muur is ontzet. Ik zit recht tegen de buitenmuur aan te kijken', aldus de bewoner.

De bewoners hebben de afgelopen nacht wel in hun woning kunnen blijven. 'De brandweer heeft de woning vrijdagavond onderzocht en veilig genoeg bevonden.' Het had slechter af kunnen lopen, beseft Rick. 'Een meter meer richting het raam en het had er anders uit gezien. Ook zaten we eerst nog te twijfelen om de schoorsteen daar weg te halen, maar die heeft nu toch mooi flink wat opgevangen.'

'Bestuurders worden dommer'

De bestuurder van het voertuig is in een ambulance nagekeken. Met hem heeft de geschrokken bewoner geen contact gehad. 'Ik heb hem wel even gezien, maar iedereen was in shock.' Wat er precies mis is gegaan, is dus niet bekend. Wel wordt er volgens Rick steeds vaker te hard gereden op de betreffende N433. 'De weg zelf is niet gevaarlijk, maar de bestuurders worden steeds dommer. Ze remmen niet af voor de bocht', moppert hij.