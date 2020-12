Raad Gouda over 'kwalijk rapport' gesloopte kerk: 'Niet op stoel van rechter gaan zitten'

Het college van Gouda beoordeelde volgens een onderzoekbureau van de rechtbank ten onrechte dat de kerk op instorten stond. De kerk moest op stel en sprong worden gesloopt tot op zes meter hoogte. Meerdere woningen werden zelfs nog ontruimd. De eigenaar van de kerk, Khalid Boutachekourt, werd door de sloop gedupeerd: hij kan zijn plannen om appartementen te bouwen daardoor niet waarmaken.

Het onderzoeksbureau oordeelde verder dat de kosten voor de sloop zo'n 250.000 euro hadden moeten zijn in plaats van de ruim 500.000 euro die er nu aan uit is gegeven. De gemeente zegt in een reactie dat dit rapport slechts één van de documenten in de zaak is en dat ze pas inhoudelijk wil reageren als de rechtbank een oordeel heeft geveld. 'We zien de rechtszaak met vertrouwen tegemoet', aldus een woordvoerder van de gemeente. Naar verwachting buigt de rechter zich begin komend jaar over het dossier.

Wachten op rechtszaak

Ook de coalitiepartijen in Gouda willen niet al op de stoel van de rechter gaan zitten. 'Het is aan de rechter om dingen tegen elkaar af te wegen', zegt Evert Bobeldijk, fractievoorzitter van D66. Dat is tevens de partij van de verantwoordelijk wethouder op dit dossier: Thierry van Vught. 'Het lijkt me zeer prematuur om nu al wat over de bevindingen te zeggen.'

'Het is één van de rapporten in de rechterlijke procedure', is ook het argument van CDA-fractievoorzitter Huibert van Rossum. 'Het is aan de rechter om daar een oordeel over te vormen, dus daar heb ik politiek gezien geen oordeel over. Na de rechtszaak moeten we zeker kijken wie welke rol heeft gespeeld, maar we leven in een rechtsstaat. Daar moeten we zuiver in blijven, het zou politiek niet netjes zijn om nu al te oordelen. Het is op dit moment geen politiek proces.'

'Conclusies zijn schokkend'

De oppositie in Gouda gebruikt, niet geheel onverwacht, zwaardere bewoordingen. Zij wilde eerder al een raadsenquête naar de gang van zaken, maar de coalitie hield dat tegen. 'Deze conclusies zijn schokkend', zegt Jan de Koning, fractievoorzitter van Gemeente Belangen Gouda. 'De afgelopen twee jaar hebben we al duidelijk gemaakt dat de gemeente verkeerd bezig was op alle fronten. Het is diep triest dat cultureel erfgoed vernietigd wordt op bestuurlijke dwalingen.'

Overblijfselen van de Turfmarktkerk | Foto: Omroep West

Toch wil ook De Koning afwachten wat de bestuursrechter gaat zeggen. 'Maar als de rechter inderdaad oordeelt dat de gemeente helemaal fout zit, dan moet je wel politiek naïef zijn als je niet weet aan te voelen dat dat het einde zal betekenen voor een aantal wethouders', stelt de fractievoorzitter. Sjane Marie Koppers van Gouda Positief wil zo snel mogelijk een debat met de wethouders. 'Zodat we het binnen de regels over dit dossier kunnen hebben.'

Openbaar maken van rapport

'Dit is een kwalijke zaak', zegt fractievoorzitter Astrid van Eersel van Gouda's 50+ Partij. 'Als de rechter verklaart dat er verkeerd gehandeld is, moeten we te rade gaan over de vraag hoe nu verder. Daar moeten dan conclusies uit worden getrokken.' Wat Van Eersel het meest steekt, is dat het rapport de stempel 'vertrouwelijk' heeft, maar dat zowel de media als de raadsleden het rapport al in handen hebben.

Zij pleit er - net als de coalitie en andere oppositiepartijen - voor om het rapport openbaar te maken. 'Nu is er geen transparantie', aldus Van Eersel. Ook de CDA-fractievoorzitter is het daarmee eens. 'Er moet zo weinig mogelijk geheim zijn', zegt Van Rossum. D66-fractievoorzitter Bobeldijk ondersteunt die wens ook: 'Wij hebben het verzoek aan de voorzitter van de raad, om de stukken openbaar te maken, ook ondertekend.'

'We moeten er wel wat mee'

'Het rapport is een belangrijk rapport, dat ontken ik niet', zegt fractievoorzitter Theo Krins van coalitiepartij ChristenUnie. 'Maar dit is niet het eindoordeel. De rechter zal ook het verweer van de gemeente meewegen. Het is te snel om nu conclusies te trekken', waarschuwt hij.

'Maar zelfs al wordt de gemeente helemaal in het gelijk gesteld door de rechter, moeten we er wel wat mee. Want er is nu heel veel onvrede over de gang van zaken', weet Krins. Ook hij roept daarom op om het rapport openbaar te maken. 'De transparantie op dit dossier draagt bij aan het begrip.'

Rapen gaar?

Of het college bereid is het rapport openbaar te maken, zal later blijken. Verder is het afwachten tot het oordeel van de rechter. Daarna zal blijken of de rapen gaar zijn voor een aantal collegeleden, of dat het dossier slechts een krasje blijft op het blazoen van het college.