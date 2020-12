Leidse politie pakt twee drugsdealers met 'onnatuurlijke bobbels' in broek

Bij een controle van een auto vrijdag aan de Lijsterstraat in Leiden zagen de agenten een vreemde bobbel in de broek van de chauffeur. Dit kwam niet omdat hij zo blij was de politie te zien, maar omdat hij een sok vol drugs in zijn broek had verstopt. Het was niet de eerste keer deze week dat agenten een chauffeur met een 'onnatuurlijke bobbel' in de broek tegenkwamen.

Het bleek dat de sok van de Leidse automobilist vol met cocaïne en xtc zat. De bestuurder is onmiddellijk aangehouden en wordt verdacht van drugshandel. Hij zit nog vast. De recherche onderzoekt de zaak.

Woensdagavond was het ook raak. Ook toen trof de Leidse politie een dealer aan die zijn voorraad in zijn onderbroek had verstopt. Aan de Kasteellaan in Oegstgeest was een agent woensdagavond namelijk getuige van een drugsdeal in een auto. De bijrijder zag de agent komen en sloeg snel op de vlucht.

Op de vlucht na worsteling

De agent besloot daarom de bestuurder te controleren. Ook deze man had een onnatuurlijke bobbel in zijn broek. In dit geval ging om een zak vol cocaïne. De dealer was niet van plan zich neer te leggen bij zijn aanhouding en wist na een worsteling met de agent op de vlucht te slaan.

Omdat de dealer sneller was dan de agent leek hij even te ontkomen, maar opgetrommelde agenten konden de man enkele straten verder aanhouden. Ook de zak met coke werd door de politie teruggevonden, deze was tijdens de vlucht in het Wilhelminapark neergegooid.

