Kishna geniet weer: 'Iedere week weer toeleven naar een wedstrijd, heerlijk!'

Kort na zijn blessure in september 2017, uitgerekend tegen Ajax, de tegenstander van zondag, liet Kishna al duidelijk weten dat het Haagse publiek nog niet van hem af was. 'Ik heb mijn laatste wedstrijd in het shirt van ADO nog niet gespeeld', vertelde de huurling van Lazio Roma. Dat het vervolgens 1168 dagen later pas gebeurde en notabene als contractspeler van de Haagse club, had hij die dag niet kunnen bedenken. 'Ik voel me weer vrij op het veld, daar hoor ik thuis.'

'Tuurlijk heb ik na de wedstrijd wel wat dingetjes en pijntjes, maar voor mij is mijn knie het belangrijkst. Dat gaat goed gelukkig. De dingetjes die je hebt, voel je dan een dag. Je bent wat stijf, maar dat heb je eigenlijk altijd wel', vervolgt Kishna, die sinds zijn rentree tegen Heerenveen ook tegen FC Utrecht en FC Emmen binnen de lijnen kwam.

Meer betekenen

'Wat mag ik ten eerste van mezelf verwachten na drie jaar niet te hebben gespeeld? Ik ben sowieso blij met wat ik nu kan brengen, dat ik drie wedstrijden drie keer een uur heb gespeeld, daar ben ik al heel content mee. Daarin moet de kwaliteit wel groeien en uiteindelijk resulteren in een volle wedstrijd spelen.'

Kishna vervolgt: 'Je wil het maximale uit je spel halen. Ik denk dat ik dat op dit moment ook doe, zeker als je kijkt naar hoe wij de laatste wedstrijden gespeeld hebben. Tegen Emmen is het jammer dat je na een goede start zo teruggedrongen wordt. Dat zijn dan momenten waarin ik meer wil betekenen. Ik hoop dat we daar als groep ook in groeien.'

Kishna verloor nog nooit met ADO

In de drie wedstrijden dat Kishna binnen de lijnen kwam, verloor ADO niet. 'Dat klopt, ik heb sowieso nog nooit een wedstrijd met ADO verloren sinds ik hier speel', vertelt de aanvaller met een grote grijns op zijn gezicht. 'Ik hoop dat nog lang vol te kunnen houden.'

Of Kishna die lijn tegen Ajax voort kan zetten, is nog maar de vraag. Kort na ontmoeting met de Amsterdammers wacht op woensdag een cruciaal duel met concurrent PEC Zwolle. 'Dat is wel een dingetje. Ik speel nu in drie weken, drie keer een uur. Dit onderwerp is wel besproken met de trainer. Is het wel verstandig om nu al twee wedstrijden in een week te spelen?', vraagt Kishna zich hardop af.

Ricardo Kishna maakte in de 28e minuut zijn rentree bij ADO Den Haag | Foto: Soccrates Images

'Dat gaat in goed overleg, maar de trainer is de baas. Hij moet beslissen wat goed is. Wat mij betreft speel ik ze allebei, en dan allebei negentig minuten, maar of het wijsheid is, dat is wat anders.' Mocht de aanvaller niet starten tegen Ajax, dan is de kans groot dat Bilal Ould-Chikh de positie van Kishna overneemt.

In de drie wedstrijden die Kishna tot dusver heeft gespeeld, is duidelijk zichtbaar dat hij geen ruzie met de bal heeft. Bij tijd en wijlen is het genieten wat de aanvaller laat zien. 'Of ik al een genietmomentje heb gehad? Eigenlijk het feit dat ik weer op het veld sta. Dat is het meeste genot, omdat het zolang niet kon. Ik geniet er van dat ik weer naar een wedstrijd toeleef, dat heb ik te lang niet gehad. Een wow-moment? Nee nog niet, misschien komt dat omdat we nog niet gewonnen hebben.'

