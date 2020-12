Sinterklaasacteur Bram van der Vlugt (86) overleden

Acteur Bram van der Vlugt is op 86-jarige leeftijd overleden. De Hagenaar is in zijn slaap overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Van der Vlugt was bekend als toneelacteur, speelde in vele series als Medisch Centrum West en Unit 13, maar was toch vooral bekend als de man onder de baard van Sinterklaas. Een kwart eeuw was hij voor velen de verpersoonlijking van de goedheiligman dankzij zijn scherpe en ironische opmerkingen.

Van der Vlugts eerste optreden als Sinterklaas was tijdens de intocht in Zutphen in 1986. De aankomst ging nog bijna fout doordat de stoomboot te ver was doorgevaren, maar gelukkig kwam de sint daar nog op tijd achter.

Bij zijn afscheid in 2010 gaf Van der Vlugt in een speciale mei-editie van het Sinterklaasjournaal het stokje over aan de nieuwe hulpsinterklaas, Stefan de Walle. Vanuit Spanje liet de sint weten dat Van der Vlugt zijn Grote Boek mocht houden, als dank voor een kwart eeuw trouwe dienst.

Joodse moeder

De in Den Haag geboren Van der Vlugt had een Joodse moeder, die in de Tweede Wereldoorlog werd vermoord in vernietigingskamp Auschwitz. Zelf werd hij niet gedeporteerd, omdat zijn vader niet-Joods was, meldt de NOS.

Na de oorlog volgde hij de toneelopleiding aan de Toneelschool in Amsterdam. Hij studeerde in 1961 af als acteur en regisseur. In de jaren 60 brak Van der Vlugt door als dokter Finlay in de tv-serie Memorandum van een dokter.

Voorstelling over bombardement in Bezuidenhout

In 2015 stond Van der Vlugt op de planken met een voorstelling over het bombardement van de Haagse wijk Bezuidenhout. 'Ik zag tot mijn verbazing dat er honderden mensen waren. Het leeft als een gek. Dat vind ik leuk. Er is kennelijk een heel groot dorpsgevoel in het Bezuidenhoutkwartier', zei hij destijds.