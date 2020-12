Sinterklaasacteur Bram van der Vlugt overleden aan corona: 'Hij deed zoveel moois'

'Dit is heel onverwachts', zegt acteur Peter Tuinman. Hij werkte veel samen met Van der Vlugt. 'Hij was me zeer dierbaar. Het was een man met een breed palet aan talent', zegt de in Den Haag wonende acteur. 'Een bijzondere man. Hij keek altijd vooruit en was nog volop actief.'

Volgens Tuinman had Van der Vlugt nog plannen genoeg. 'Hij wilde nog van alles, van kalmer aan doen op zijn leeftijd wilde hij niks weten.' Dat Van der Vlugt bij het grote publiek vooral bekend is als Sinterklaasacteur vindt Tuinman begrijpelijk, 'maar hij heeft zoveel meer mooie dingen gedaan', zegt de acteur. 'Hij heeft schitterende rollen gedaan, en altijd met een inzet van hier tot Tokyo.'

Eerste optreden als Sinterklaas in 1986

Van der Vlugts eerste optreden als Sinterklaas was tijdens de intocht in Zutphen in 1986. De aankomst ging nog bijna fout doordat de stoomboot te ver was doorgevaren, maar gelukkig kwam de sint daar nog op tijd achter.

Bij zijn afscheid in 2010 gaf Van der Vlugt in een speciale mei-editie van het Sinterklaasjournaal het stokje over aan de nieuwe hulpsinterklaas, Stefan de Walle. Vanuit Spanje liet de sint weten dat Van der Vlugt zijn Grote Boek mocht houden, als dank voor een kwart eeuw trouwe dienst.

Bram van der Vlugt als Sinterklaas | Foto: ANP

De Hagenaar genoot van zijn alter ego van grootste kindervriend van Nederland. 'Het is een grote, grote eer om Sinterklaas te mogen helpen', zei hij daarover. Ondanks zijn bekendheid op televisie lag zijn hart bij het toneel. 'Spelen voor een publiek heeft iets magisch. Niets is mooier dan optreden.'

Joodse moeder

De in Den Haag geboren Van der Vlugt had een Joodse moeder, die in de Tweede Wereldoorlog werd vermoord in vernietigingskamp Auschwitz. Zelf werd hij niet gedeporteerd, omdat zijn vader niet-Joods was, meldt de NOS.

Na de oorlog volgde hij de toneelopleiding aan de Toneelschool in Amsterdam. Hij studeerde in 1961 af als acteur en regisseur. In de jaren 60 brak Van der Vlugt door als dokter Finlay in de tv-serie Memorandum van een dokter. Zijn laatste jaren woonde hij in het dorpje Meije, tussen Nieuwkoop en Woerden. Hij laat zijn vrouw, vijf kinderen en drie kleinkinderen achter.

Voorstelling over bombardement in Bezuidenhout

In 2015 stond Van der Vlugt op de planken met een voorstelling over het bombardement van de Haagse wijk Bezuidenhout. 'Ik zag tot mijn verbazing dat er honderden mensen waren. Het leeft als een gek. Dat vind ik leuk. Er is kennelijk een heel groot dorpsgevoel in het Bezuidenhoutkwartier', zei hij destijds.