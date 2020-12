Waterpoloërs maken zich op voor herstart: 'Ik ben een zeer gelukkig man'

Sporten zit er voor de meesten van ons nu niet in, maar dat geldt niet voor Nederlandse topsporters. Het kabinet heeft besloten dat de topcompetities in Nederland opgepakt mogen worden of van start mogen gaan. De waterpoloërs van AZC uit Alphen aan den Rijn zijn blij dat ze weer mogen sporten. 'Die zaterdag, daar leven we altijd naar toe', vertelt coach Ron van der Wild.

Binnen de huidige coronamaatregelen is sporten niet of nauwelijks mogelijk. Maar het kabinet heeft in overleg met sportkoepel NOC*NSF een uitzondering gemaakt voor spelers die uitkomen in de hoogste divisie van hun sport. Toch gaat niet elke sport ook echt van start. De handbalbond en de badmintonbond hebben zaterdag laten weten dat ze het spelen tijdens de lockdown niet verantwoord vinden.

De waterpoloërs hebben besloten wel te beginnen. De clubs mogen in het nieuwe jaar weer voluit gaan trainen, waarna de bekercompetitie op 23 januari van start zal gaan. 'Ik ben een zeer gelukkig man', vertelt Van der Wild in Radio West Sport.

Belangrijke voorwaarde

Ook binnen het waterpolo waren er wel discussies of de competitie opgestart moest worden. 'Als je ziet welke commotie er was, en terecht, zijn we ontzettend blij dat er sneltest voor handen is, waardoor we binnen een kwartier weten of een speler positief of negatief is. Voor ons was dit een belangrijke voorwaarde om weer van start te gaan.'

De spelers hebben volgens de coach eindelijk weer een doel om naar toe te werken. 'Op het moment dat je moet trainen en je weet niet wanneer je moet spelen dan zakt de motivatie bij spelers. Want waar trainen we voor? Voor de competitie of voor de kat zijn viool, om het zo maar te zeggen. Nu weten we gelukkig waar we aan toe zijn en kunnen we ons op de wedstrijden gaan richten.'

Warming-up in parkeergarage

De afgelopen maanden was het behelpen voor de Alphense waterpoloërs. Niet alleen mochten ze geen wedstrijden spelen, ook de trainingen verliepen moeizaam. 'We mochten pas vijf minuten voor de start van onze training het zwembad in. Omdat de warming-up juist in onze sport zo belangrijk is hielden we voor de training een bootcamp in de parkeergarage van het zwembad. Dan trainden we daar twintig minuten om in het bad zo snel mogelijk te kunnen beginnen.'

Ook daar golden strenge regels. 'We moeten alleen maar trainen in groepjes van twee of van vier. We konden de man-meer-situatie dus niet trainen. Of partijtjes spelen. We waren allemaal blij dat we konden zwemmen, maar we moesten wel de anderhalve meter afstand betrachten. We konden dus eigenlijk alleen trainen op conditie, maar we zijn geen zwemploeg, we zijn een waterpoloploeg.'

Coulance

Die beperkingen zijn nu voorbij, want de Alphense club mag ook weer voluit trainen. 'We zullen bij de start van de competitie niet honderd procent zijn, maar wel een heel eind. En dat geeft ook niet, want iedereen zit in dezelfde situatie. We zijn allang blij met alle coulance die we hebben kregen. We willen allemaal graag topsport bedrijven, of überhaupt sporten. Die wedstrijd op zaterdag, daar leven we de hele week naar toe.'