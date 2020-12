HTM maakt bijzondere kerstvideo: 'Een lichtpuntje in deze donkere tijd'

Baltus hoefde niet lang na te denken toen hij door de directie van de HTM gevraagd werd om de kerstvideo te maken. 'Ik ben naast mijn werk op de tram muzikant, en dat weten ze wel. Ze hadden mij gevraagd of ik dit wilde doen. Ik heb ze hierbij met liefde geholpen, maar had niet verwacht dat het zo uit de hand zou lopen.'

De kerstgroet was eigenlijk bedoeld om de medewerkers van het bedrijf een hart onder de riem te steken. 'Maar iedereen was zo enthousiast dat het binnen de kortste tijd viraal ging. Ik krijg zoveel reacties uit het hele land. Maar ook op de tram was er vanmorgen een passagier die de video gezien had en even wilde laten weten hoe leuk hij hem vond.'

Lege straten

In de kerstgroet wordt uitgebreid stilgestaan bij het bijzondere jaar dat we achter de rug hebben. 'Vooral in maart was het heel bijzonder om tijdens de eerste lockdown door de lege straten te rijden. Er was toen echt helemaal niemand op straat. Alles was leeg', zo blikt Baltus terug. 'Nu zien we het met de strengere lockdown langzaam rustiger op straat worden, maar toen was het echt van de ene op de andere dag uitgestorven. Iedereen schrok omdat we niet wisten waar we mee te maken hadden.'

Baltus is blij met alle positieve reacties. 'Ik ben een creatieveling. Ik hou van aandacht', zegt hij met een knipoog. Om serieus te vervolgen: 'Het is voor iedereen sinds maart al een zwaar jaar. Iedereen heeft behoefte aan contact, aan knuffels. Om naar het theater te kunnen, of naar een festival. In de tram zie je het ook. Wij zitten helemaal afgesloten, hebben moeilijker contact met de reiziger. Dit is voor ons zo tegennatuurlijk. Daarom denk ik dat de video zo'n succes is. Het is even iets luchtigs. Een lichtpuntje in deze donkere tijd.'

