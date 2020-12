Amsterdammer en oud-FC Den Haag-speler Heini Otto kijkt uit naar ADO - Ajax: 'Verwacht strijd'

ADO Den Haag tegen Ajax, het is en blijft een bijzondere wedstrijd voor Heini Otto. Waar de geboren Amsterdammer vroeger nog in de piek van de kerstboom van Co stond, is hij tegenwoordig in dienst bij Ajax. 'Ik ben waarschijnlijk de enige Amsterdammer die altijd welkom is bij wedstrijden tussen Den Haag en Amsterdam.'

Het is maar moeilijk voor te stellen: een Amsterdammer die geliefd is bij de ADO-supporters. Toch lukte het Heini Otto. Zeven seizoenen speelde Otto voor FC Den Haag in het Zuiderpark waar hij lange tijd als piek fungeerde in het kerstboomsysteem van Co Adriaanse.

'Ik heb fantastische herinneringen aan mijn tijd bij Den Haag. Door de harde kern die we hadden, was het Zuiderpark een echte vesting. De club zit voor altijd in mijn hart', zegt Otto zaterdag in Radio West Sport.

Namens FC Den Haag was Otto ooit zelfs nog trefzeker tegen zijn huidige werkgever. In de nazomer van 1986 versloeg Otto in het Olympisch Stadion een elftal met grootheden als Marco van Basten, Arnold Mühren en Frank Rijkaard. 'Ik weet nog dat Alfons Groenendijk de 0-1 binnenkopte, maar naar het verkeerde publiek liep. Zijn gejuich bij het thuispubliek werd hem niet in dank afgenomen.'

'Zo'n 6-0 nederlaag gun je niemand'

De 66-jarige Otto vermoedt dat de huidige koploper van de eredivisie zondag niet zomaar even wint. 'Ik verwacht een strijd op dat lekkere gras. Ajax zit in een lastige periode met de uitschakeling in de Champions League en een moeizame bekerwedstrijd tegen Utrecht. Ook in Den Haag gaat Ajax het lastig krijgen, want het is een wedstijd die altijd leeft, zowel met als zonder publiek.'

ADO Den Haag zit juist in een wat betere flow, met drie gelijke spelen op rij. Het stemt Otto hoopvol. 'Trainer Ruud Brood begon natuurlijk met die 6-0 nederlaag op bezoek bij Sparta. Dat gun je niemand. Maar drie punten uit de laatste drie wedstrijden is prima. En ik weet zeker dat Martin Jol in de winterstop nog wel wat aankopen doet.'

'ADO blijft erin'

Ondanks dat ADO momenteel de een-na-laatste plek bezet met zeven punten uit twaalf wedstrijden, is Otto optimistisch. 'Ik ga ervan uit dat ADO erin blijft. Michiel Kramer raakt in vorm, Ricardo Kishna komt terug en Kees de Boer is een prima middenvelder. Ze moeten zorgen dat ze zich handhaven en vanaf daar verder bouwen naar een stabiele club. Dat verdienen de mensen in Den Haag.'

De wedstrijd tussen ADO Den Haag en Ajax begint zondagmiddag om 14.30 uur en is live te volgen via 89.3 Radio West.

LEES OOK: 'Niet bij voorbaat genoegen nemen met een nederlaag omdat Ajax langskomt'