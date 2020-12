Katwijkse agenten maken zich zorgen: 'Wij hebben ook een gezin thuis'

Ook de Katwijkse wijkagent Hendrik van Rijn uitte zijn zorgen deze week op social media. 'Het grootste gedeelte van mijn tijd ben ik bezig geweest met overlast meldingen in het centrum van Katwijk', verzuchtte hij na een avonddienst. 'Kinderen van 13, 14, 15, 16 en soms iets ouder, die door het centrum fietsen, rennen of doelloos rondhangen. Gewapend met (zwaar) vuurwerk, alcohol en een grote mond.'

Volgens Ouwehand loopt het de spuigaten uit. 'De laatste tijd is er al veel vuurwerkoverlast, bijvoorbeeld rondom voetbalvereniging Katwijk.' Zodoende werd er extra gesurveilleerd. Toen de wijkagent woensdagavond op de Olympiaweg door drie mannen werd gezien, gingen de mannen er vandoor. Even daarvoor werd al vuurwerk afgestoken. Een van de mannen liet een plastic tasje vallen, waarin een in elkaar geknutseld explosief bleek te zitten.

Het in elkaar geknutselde explosief | Foto: Politie Katwijk

Zorgen over oud en nieuw

'Er waren maar liefst negen Cobra6's aan elkaar gemaakt met een aansteeklont. Dat is echt levensgevaarlijk', zegt Ouwehand. 'Hiermee blaas je zo een hele gevel uit een pand.' Een 33-jarige Katwijker werd aangehouden en moest een nacht in de cel blijven. Hij moet zich later verantwoorden voor de rechter. De Explosieve Opruimingsdienst van Defensie heeft het explosief tot ontploffing gebracht op een veilige locatie.

'Als ik dit zo zie, maak ik me echt zorgen over oud en nieuw', zegt de wijkagent. 'Voor onze veiligheid, want ook wij hebben een gezin thuis.' Volgens Ouwehand speelt dit bij meerdere agenten. 'Vooral nu met corona lijken de lontjes korter, maar wij verzinnen de regels niet. Toch lijkt de irritatie zich volop tegen de politie te keren. In combinatie met dit soort zwaar vuurwerk is dat niet prettig werken.'

'Ouders bellen levert onbegrip op'

Zijn collega Van Rijn verbaast zich vooral over de leeftijd van de kinderen die al met (zwaar) vuurwerk rondlopen. En over de reactie wanneer hij ouders daarop aanspreekt. 'Ouders bellen levert vaak alleen maar onbegrip op, want ja het is corona en ze kunnen al niks', schrijft de wijkagent. 'Dat ze de bewoners in het centrum tot wanhoop drijven doet er dan blijkbaar niet toe.'

Afgelopen week zorgde een groep van 20 tot 30 jongeren volgens de wijkagent voor overlast in het centrum van Katwijk. Enkele werden staande gehouden. 'Ik had gelijk telefonisch contact met één van de vaders. Die hing serieus de telefoon op terwijl ik aan het vertellen was over het gedrag van zijn 14-jarige zoon.'

'Ook in coronatijd niet normaal'

'Ik vind het niet normaal. Ook niet tijdens deze coronatijd', richt Van Rijn zich tot de ouders. 'Dat jongeren elkaar willen zien, snap ik. Dat het voor hen moeilijk is om zich serieus aan al die regeltjes te houden, snap ik ook. Dat we vroeger ook allemaal wel eens iets hebben gedaan, snap ik. Maar dat jongeren nu al wekenlang de boel van eieren maken en ouders hun schouders ophalen snap ik NIET!'

Door de inzet die de overlast kost, moeten de betreffende ouders volgens de wijkagent 'niet zeuren als we niets doen met uw aangifte'. 'Of met hardrijden door de straat, de inbraak in uw schuur, de buurman die zijn muziek hard heeft staan enz. Ik ben simpelweg te druk met het opvoeden van uw kinderen.'

