Bruno Bruins over turbulent jaar HTM: 'Het zou me tegenvallen als we mensen moeten ontslaan'

Het aantal reizigers nam bij HTM deze week nog verder af. Het aantal 'instappers' is nog maar een kwart in vergelijking met een jaar geleden. Waarnemend algemeen directeur Bruno Bruins verwacht dat het bedrijf ondanks de grote tegenslagen geen mensen hoeft te slaan. 'Het zou mij heel erg tegenvallen als dat zou gebeuren.'

Het was niet alleen voor het vervoersbedrijf een bijzonder jaar, ook voor de tijdelijke algemeen directeur. Bruins begon het jaar als minister van Volksgezondheid en maakte de komst van het coronavirus van dichtbij mee. Tijdens een debat in de Tweede Kamer stortte de toenmalig coronaminister in en moest hij aftreden.

In de periode die volgde werd Bruins wekelijks gebeld door premier Mark Rutte, zo vertelt hij in het programma Spuigasten van mediapartner Den Haag FM. 'Mark heeft dat heel lang wekelijks gedaan. Dan ging het niet over de grote politiek, maar dan was het meer: welk boek heb je nou voor je liggen? Dat is dierbaar.'

Weer kriebelen

De oud-minister is inmiddels weer helemaal hersteld. 'Het gaat goed', zo zei hij zelf. ‘Nadat ik in maart ben omgevallen heb ik een tijdje flink gerust. Maar het gaat op enig moment wel weer kriebelen en je wil dan heel snel weer aan de slag - en dat kon gelukkig bij HTM.'

Rustig aan doen is er bij HTM niet bij, want het vervoersbedrijf kent een turbulent jaar. Het aantal reizigers was door de coronacrisis meer dan gehalveerd en na de toespraak van de premier op maandagavond kelderde het aantal reizigers nog verder.

Gecompenseerd

De inkomsten liepen met 80 procent terug, terwijl de kosten bijna gelijk bleven. De verliezen worden voor een groot deel gecompenseerd door de overheid. 'Ik vind dat wij echt goed zijn geholpen door de overheid', stelt de waarnemend HTM-directeur. 'We hebben ook zicht en afspraken gemaakt over de eerste helft van volgend jaar, dus dat is echt goed. Maar nu verder: ook voor de tweede helft van volgend jaar moeten afspraken worden gemaakt.'

Het Haagse vervoersbedrijf eindigt dit jaar daardoor in de min. 'We zullen geen zwarte cijfers schrijven dit jaar. Het zal een – beperkt – verlies worden voor het bedrijf. HTM kan wel tegen een stootje, maar we hopen wel heel erg dat het volgend jaar weer beter wordt.'

Gedwongen ontslagen

Bruins zoekt binnen de eigen begroting naar oplossingen om het tekort te dekken. Bruins wil niet denken aan bezuinigen op het personeel. 'Gedwongen ontslagen hebben we gelukkig dit jaar niet gedaan. Dat zou mij wel heel erg tegenvallen als dat moet gebeuren, dus daar koersen we absoluut niet op. Baanbehoud vind ik heel belangrijk.'

