Gemeenten in regio nemen ondanks vuurwerkverbod maatregelen in openbare ruimte

Gemeente Delft gaat prullenbakken afsluiten, ondergrondse containers vergrendelen en geen nieuw straatmeubilair plaatsen in de periode voor oud en nieuw. Het afsluiten van prullenbakken gebeurt in Delft vanaf 30 december. De elektronische ondergrondse containers worden op oudejaarsdag op afstand afgesloten en op 1 januari weer geopend. Op nieuwjaarsdag gaan ook de prullenbakken in de binnenstad en bij winkelcentra weer open. De overige prullenbakken volgen de week erna.

Ook in de gemeente Leidschendam-Voorburg gaan prullenbakken dicht met een speciale afsluitklep. Verschillende afvalbakken worden komende week preventief verwijderd. 'In de eerste week van januari wordt alles weer gefaseerd teruggeplaatst', aldus de gemeente die eerder dit jaar geteisterd werd door autobranden. In Leidschendam-Voorburg worden ondergrondse containers ook digitaal afgesloten. In Den Haag werd vrijdag een heuse routekaart gepresenteerd om de gemeente veilig door de feestdagen te loodsen.

Beveiliging en cameratoezicht in Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer neemt meerdere maatregelen om schade te voorkomen. Eén daarvan is het weghalen van brandbaar materiaal. 'In de weken voor de jaarwisseling controleert de gemeente samen met de politie, brandweer en buurtpreventieteams of er brandbare materialen in de openbare ruimte liggen', laat de gemeente weten. 'Ook wordt er al ruim voor de jaarwisseling ingezet op het verwijderen van autowrakken.' De gemeente gaat bovendien inwoners en ondernemers aansporen om geen rommel achter te laten in de openbare ruimte.

Daarnaast sluit Zoetermeer alle ondergrondse afvalcontainers, gemeentelijke parkeergarages en papiercontainers af op 31 december 2020 vanaf 16.00 uur tot 1 januari 2021 6.00 uur. Daar blijft het niet bij. Naast voorlichting over de gevaren van vuurwerk, zet de gemeente zo’n zeventig particuliere beveiligers in voor extra ogen en oren in de stad. 'Zij staan in rechtstreekse verbinding met de politie en team handhaving.' De gemeente heeft samen met veiligheidspartners locaties in kaart gebracht waar extra toezicht wordt gehouden. Ook wordt door de politie op een aantal locaties cameratoezicht ingezet. 'We bereiden ons natuurlijk goed voor, maar niemand weet hoe de jaarwisseling zal verlopen', stelt burgemeester Michel Bezuijen.

Afvalcontainers weg of dicht

'Op een aantal plekken gaan gemeentelijke afvalbakken tijdelijk weg of dicht', laat de gemeente Pijnacker-Nootdorp weten. Dat gebeurt daar vanaf 29 december. 'De bakken worden afgesloten met een deksel en een slot, waar dat niet kan worden bakken tijdelijk ergens anders opgeslagen.' Vanaf 4 januari worden de dichte afvalbakken weer geopend en de weggehaalde bakken teruggeplaatst. Gemeente Krimpenerwaard gaat gemeentelijke prullenbakken en containers sluiten. 'Een aantal zullen open blijven om afval op straat te voorkomen', aldus de gemeente. De maatregelen zijn in Krimpenerwaard al reeds genomen. 'Dit heeft te maken met het grote aantal schadegevallen die er nu al zijn.'

De gemeente Kaag en Braassem laat de afvalinzamelaar alle afvalcontainers afsluiten op oudejaarsdag. De recreatieprullenbakken worden door de gemeente zelf preventief verwijderd. De gemeente is daar inmiddels al mee gestart. Op 2 januari gaan de afvalcontainers weer open en de prullenbakken keren in de eerste week van januari terug. 'Daarnaast wordt de openbare ruimte dagelijks gecontroleerd op veiligheid en hoe schoon het is', laat de gemeente weten. In gemeente Waddinxveen worden ook de prullenbakken en ondergrondse papierbakken afgesloten van 28 december tot 2 januari. Daarnaast roept Waddinxveen haar inwoners op om vuurwerkoverlast te melden.

Extra inzet boa's

De gemeente Teylingen neemt dezelfde maatregelen - zoals het sluiten en verwijderen van prullenbakken - als voorgaande jaren. Ook worden verkeersborden vuurwerkproof gemaakt. 'Daarnaast verwijderen we brandbare materialen, zoals kerstbomen, pallets et cetera. We zullen aannemers verzoeken om dit ook te doen.' De maatregelen in Teylingen gelden van 28 december tot 4 januari. De overkoepelende organisatie van Hillegom, Lisse en Teylingen is verder van plan om extra boa's en toezicht in te zetten tijdens de jaarwisseling.

Pallets in brand tijdens jaarwisseling vorig jaar | Foto: Regio15

'PMD- en papiercontainers worden eind december afgesloten en op 2 januari weer geopend', laat gemeente Gouda weten. 'Zwerfafvalbakken worden alleen op risicolocaties afgesloten.' Dit gebeurt in de laatste week voor de jaarwisseling. Gemeenten Nieuwkoop en Zoeterwoude sluiten ook alle afvalbakken preventief rond de jaarwisseling. In Zoeterwoude worden ondernemers op het bedrijventerrein gevraagd om brandbare spullen op te ruimen. 'Daarmee starten we in de week voor oudejaarsdag.'

Toezicht op bouwlocaties

In Leiden worden alle containers, behalve die met een pasje open moeten, gesloten. Ook de parkeerautomaten zullen afgesloten worden in 'de risicogebieden'. De gemeente neemt deze maatregelen zo laat mogelijk. 'Uiterlijk 31 december rond 16.00 uur zal alles afgesloten zijn. De volgende ochtend zal zoveel mogelijk weer opengezet worden. Uiterlijk in de ochtend van 2 januari zal alles weer open zijn.'

Verder gaat Leiden ook een blik werpen op bouwlocaties. 'Alle bouwlocaties in Leiden worden gecontroleerd en er worden afspraken gemaakt met de aannemer, zodat het tijdens de kerstperiode en oud en nieuw veilig is in de wijken.' Dat houdt in dat aannemers geen rommel achter mogen laten voordat de kerstvakantie begint.

Gratis parkeren in Noordwijk

Gemeente Noordwijk gaat net voor oud en nieuw de parkeerautomaten legen en voorzien van beschermende kappen. Een leuke bijkomstigheid is dat het parkeren daardoor tijdelijk gratis is in Noordwijk. De 'vuurwerkkappen' worden 28 december geplaatst en 2 januari weer weggehaald. Zodra de kap weg is, moeten parkeerders weer betalen. 'We houden rekening met alle scenario’s. De automaten zijn duur. Vandalisme is asociaal en de rekening komt altijd bij de belastingbetaler te liggen. Met deze eenvoudige maatregel voorkomen we dat', licht woordvoerder Ton van Heemst de maatregel toe.

Zo blijkt wel dat de gemeenten er niet te luchtig over te denken, nu er een vuurwerkverbod is ingesteld. Iedere gemeente die op de vragen heeft gereageerd, geeft aan ook dit jaar maatregelen te nemen.

