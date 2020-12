Debuut Maik Kuivenhoven op WK darts eindigt in mineur

Naaldwijker Maik Kuivenhoven heeft zondagmiddag zijn allereerste wedstrijd op het WK darts met 3-0 verloren van Matthew Edgar. Zijn Engelse tegenstander was in de wedstrijd scherp op de dubbels, terwijl Kuivenhoven het daarop juist liet liggen in Londen.

Zijn allereerste set ooit op een wereldkampioenschap wil de Westlander snel vergeten. Zijn Engelse tegenstander won die eenvoudig met 3-0 in legs. Kuivenhoven liet het na om met drie pijlen hoge scores boven de honderd te gooien.

De tweede set kwam hij beter voor de dag, alleen liet hij het liggen op de dubbels. Edgar gooide die dubbels wel en won de set met 3-1.

Per trein of boot terug

Ook in de derde set kon Kuivenhoven zijn tegenstrever niet bijbenen. Weer was het missen van de dubbels waar het fout ging voor de Naaldwijker. Met 3-0 trok Edgar de set en wedstrijd naar zicht toe. De Engelsman speelt daardoor komende woensdagmiddag tegen de Oostenrijker Mensur Suljovic.

Voor de camera's van RTL zei Kuivenhoven dat hij nog moet kijken hoe hij in Nederland terugkomt. Door het vliegverbod naar Groot-Brittanië moet hij een alternatief zoeken. 'Per trein of per boot kan ook nog', zei hij daarover. 'Maar ik voel me niet onveilig hier in Engeland. Ik heb de afgelopen dagen in afzondering gezeten.'

De Zwaan

Leidschendammer Jeffrey de Zwaan komt zondagavond in de tweede ronde in actie tegen Ryan Searle. Ook 's Gravenzander Dirk van Duijvenbode heeft zich geplaatst voor die tweede ronde door een overwinning op Bradley Brooks. Hij moet zich dinsdagavond melden in Ally Pally.

Matthew Edgar - Maik Kuivenhoven 3-0

Eerste set: 3-0

Tweede set: 3-1

Derde set: 3-1

