Speciale editie Rendierenloop is coronaproof én nog steeds leuk

Het is de derde keer dat de Rendierenloop wordt georganiseerd. Daar waar het de afgelopen twee jaar een gezellige drukte in Voorschoten was, is het dit jaar een stuk rustiger. 'Toen we hoorden van de lockdown schrokken we wel', vertelt organisator Mathieu Hilgersom. 'Maar gelukkig hebben we het programma in overleg met de gemeente aan kunnen passen en kan het spel toch doorgaan.'

Met de loop willen de organisatoren geld inzamelen voor een nieuwe atletiekbaan bij de plaatselijke atletiekvereniging. In plaats van een dag waarop iedereen naar Voorschoten komt en de route aangekleed wordt met muziek en sfeerverlichting, is het evenement nu een stuk soberder. 'De Rendierentocht loopt nu tot het einde van de lockdown. Hierdoor kan iedereen een moment uitkiezen dat hem zelf het beste uitkomt', legt Hilgersom uit.

Coronaproof

Door de coronamaatregelen heeft de organisatie ook de inhoud van de tocht moeten veranderen. 'Normaal doen er altijd veel vriendengroepen met elkaar mee. Maar dat mag nu niet meer', zo legt Hilgersom uit. 'Dus vandaar dat we ons met de vragen en opdrachten gericht hebben op gezinnen en individuele wandelaars. Zo kan iedereen binnen de coronamaatregelen meedoen.'

De eerste deelnemers begonnen zondagmiddag direct aan de wandeltocht van ongeveer acht kilometer. Via een app krijgen de deelnemers vragen en opdrachten die ze onderweg moeten doen. De eerste reacties zijn positief. 'Het is leuk om te doen', vertelt een van de deelnemers. 'Het is een leerzame manier om Voorschoten te ontdekken.'