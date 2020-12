Bij Omroep West zit je goed met Kerst

Woensdag 23 december: Kerst in Madurodam

In deze speciale ‘Eruit op de Buis’ krijgen we een rondleiding door Madurodam, dat met meer dan 65.000 schitterende lichtjes helemaal in kerstsfeer is aangekleed. De burgemeester van Madurodam en zijn college van wethouders leiden je langs allerlei attracties die de geschiedenis vertellen van Nederland. En bijzonder, zo zien we attracties die veel Nederlanders niet kennen van Madurodam. Eruit op de Buis: Madurodam Kerst is vanaf 17.00 uur ieder uur te zien.

Donderdag 24 december: ‘Ik denk aan jou’ en Kerstnachtdienst

Op de dag voor Kerstmis zien we Johan Overdevest die in ‘Ik denk aan jou’ langs gaat bij mensen met een kleine sociale kring om zich heen. Ze verdienen deze tijd wel wat extra aandacht. Zowel jongeren als ouderen vertellen Johan hun verhaal en daarmee wordt duidelijk dat eenzaamheid voor iedereen een andere oorzaak kan hebben. Johan verrast ze met een kerstboom of een kerstpakket en laat ze weten: Ik denk aan jou. Omroep West zendt dit programma vanaf 17.00 uur iedere uur uit.

Op Kerstavond is de Kerstnachtdienst vanuit de Sint Janskerk te Gouda bij ons te zien. Er is een alternatief bedacht voor de anders drukbezochte dienst. De Kerstnachtdienst is vanaf 21.00 uur via onze website en op TV West te volgen.

Kerst-Sing-A-Long in 2016. | Foto: Richard Mulder

Eerste Kerstdag: meezingen met kerstliedjes

Aan het eind van de middag op Eerste Kerstdag moeten we de stembanden even smeren. Dan is namelijk de speciale editie van de Kerst Sing-Along met Gregor Bak en Francis van Broekhuizen komen vanuit Hotel Des Indes in Den Haag. Het is een mix van terugblikken en nieuwe opnames. Meedoen met de Kerst Sing-Along kan ieder uur vanaf 17.00 uur

Tweede Kerstdag: (Kaars)licht in Gouda en Delft

De 65e editie van Gouda bij Kaarslicht is een bijzondere, het jubileum wordt gevierd met een speciale film op TV West. Daarin zorgen de Goudse kinderburgemeester Ruben Mourik en burgemeester Pieter Verhoeve dat ook dit jaar het licht verspreidt wordt in de stad en we toch samen Gouda bij Kaarslicht vieren. Volg de belevenissen van Ruben vanaf 17.00 uur en daarna om het uur.

Het andere uur is namelijk Lichtjesavond Delft bij Omroep West te zien. Deze keer vanuit een lege Delftse binnenstad, maar niet minder gezellig. En zoals altijd worden de lampjes in de kerstboom ontstoken, zijn er bijzondere verhalen en horen we hoopvolle muziek. Lichtjesavond Delft is vanaf 18.00 uur, om het uur, te zien.

Zondag 27 december: kerstbomen rausen en van Bach tot Crosby

Het is een typisch Haagse traditie: kerstbomen rausen. Anita Jansen maakte de Westdoc: Kerstbomen rausen. Het geeft een nostalgische blik op dat waar zovelen in Den Haag mee groot zijn geworden.

De Westdoc is vanaf 12.00, om het uur, op TV West te zien.

Op Instagram kun je ondertussen je kennis testen in de Insta 'Jaaroverzicht 2020 quiz'. Van zondag tot en met 31 december komen er vragen over 2020 voorbij.

Kerst sluiten we af met het Kurhaus Kerstconcert. In deze registratie zal bariton Sef Thissen, samen met orkest en koor onder leiding van Maurice Luttikhuis, het Kurhaus in kerstsferen brengen. Er is ook een optreden van kinderkoor High Five, bekend van het TV programma Holland’s Got Talent. haar opwachting maken. Het is niet alleen klassiek wat gespeeld wordt, het is echt van Bach tot Bing Crosby. Genieten van het Kurhaus Kerstconcert kan vanaf 17.00 uur, en daarna om het uur.