Edwin Grünholz alsnog toegelaten tot cursus Coach Betaald Voetbal: 'Het was ontlading'

Quick Boys-trainer Edwin Grünholz heeft afgelopen week te horen gekregen dat hij is toegelaten tot de cursus Coach Betaald Voetbal. Na drie keer te zijn afgewezen door de KNVB, was het nu wel raak voor de geboren en getogen Hagenaar. 'Mijn ambitie ligt in het betaald voetbal.'

'Het was natuurlijk een ontlading, omdat ik nu wel op een leeftijd ben gekomen waarvan je weet dat het echt moét gebeuren', vertelt Grünholz zaterdag in Radio West Sport, wanneer hij terugblikt op afgelopen week. 'Er zijn weinig plekken en veel kandidaten. Dit is voor mij nu wel een volgende stap.'

Drie keer eerder probeerde de 51-jarige Grünholz om toegelaten te worden tot de cursus van zijn dromen, tevergeefs. 'Ik zie het amateurvoetbal niet als mijn plafond. Voetbal is mijn passie. Ik heb het naar mijn zin bij Quick Boys op Nieuw-Zuid, maar was blij toen ik werd gebeld met de mededeling dat ik was toegelaten. Ik heb er altijd hard voor gewerkt.'

'Dat is maar weinigen gegund'

In oktober van dit jaar zei Grünholz nog teleurgesteld te zijn in ADO Den Haag. Hij verwachtte een telefoontje van Martin Jol (hoofd technisch hart bij ADO, red.) voor een plek in de technische staf, maar een belletje bleef uit. In plaats daarvan beleefde Grünholz een prima start in de tweede divisie door met Quick Boys twaalf punten uit zes wedstrijden te pakken.

'Er is rust bij de club en er is een prima samenwerking tussen het bestuur, de technische commissie, sponsoren, trainer, staf en de spelersgroep.' Toen Grünholz in de zomer van 2019 begon op Nieuw-Zuid, werd hij juist nog gewaarschuwd. 'Het is hier als een warm bad. De supportersgroep is keihard en direct, wat niet altijd even makkelijk is. Maar ik ben omringd door goede mensen die het mij gunnen. Ik ga volgend seizoen mijn derde jaar in en dat is niet veel trainers gegund.'

Vooroordelen

Ras-Hagenaar Grünholz heeft naar eigen zeggen in zijn trainerscarrière altijd te maken gehad met vooroordelen. Vragen als of hij wel bij een club paste en of hij het wel kon, waren hem niet vreemd. 'Ik heb het altijd zelf moeten doen. Ik heb veel meegemaakt en gezien en ook moeten knokken om te komen tot waar ik nu ben. Dat heeft mij allemaal verder geholpen.'

In mei begint Grünholz aan de cursus Coach Betaald Voetbal, maar eerst is het nog afwachten wanneer hij met zijn Quick Boys weer mag beginnen. 'Dit is uiteraard geen leuke periode in je leven, voor niemand. Tot tenminste begin januari hebben de spelers vrij en daarna zien we wel verder. Laten we hopen dat het allemaal weer een beetje snel op gang komt.'

