Sarina Wiegman trots op prestigieuze prijs: 'Beste trainster klinkt wel goed, hè'

Bondscoach Sarina Wiegman vindt het hartstikke eervol dat ze opnieuw is verkozen tot coach van het jaar van een vrouwelijk voetbalteam. Het is al de tweede keer dat de Haagse er met de prijs vandoor gaat. 'Ik ben onwijs trots op wat we met z’n allen hebben neergezet.'

'Ik was eigenlijk wel verrast', vertelt de kersverse beste trainster van de wereld zaterdag in Radio West Sport. Afgelopen donderdag kreeg de 51-jarige Haagse in Zürich via een online uitreiking te horen dat ze, na eerder in 2017 te zijn verkozen, de prijs opnieuw wint. 'Het is een hele eer voor mij. Ik mag met de beste speelsters ter wereld werken en natuurlijk met een geweldige staf. Dat ik daar richting aan mag geven, maakt dat we zo goed presteren. We doen het samen.'

Wiegman benadrukt dat je elkaar 'keihard nodig hebt' om goed te presteren. Zo won ze met Oranje in 2017 de Europese titel en eindigde ze knap tweede op het wereldkampioenschap in 2019. 'Zonder die goede speelsters en staf win je je wedstrijden echt niet. We hebben jarenlang keihard gewerkt en daar plukken we nu de vruchten van. Ik weet waar we vandaan komen en hoeveel mensen zich met het vrouwenvoetbal hebben beziggehouden. Als je dan ziet waar we nu staan... Ik ben blij dat ik daar deel van mag uitmaken.'

'We gaan voor het allerhoogste'

Wiegman ziet dat het vrouwenvoetbal al jaren in de lift zit. Er worden stappen gezet, al zijn er ook stappen die nog genomen moeten worden. 'Door jeugdopleidingen zoals ze die bij ADO hebben, krijgen jonge talenten de kans om zich te ontwikkelen. Dat zie je ook al terug op de eindtoernooien. In tegenstelling tot twaalf jaar geleden zijn de nationale jeugdteams daar altijd aanwezig.'

In de zomer van 2021 sluit de Haagse haar periode bij de Oranjeleeuwinnen af. Na de Olympische Spelen in Tokyo verkast ze naar Engeland, waar ze aan de slag gaat als bondscoach van de Engelse vrouwenploeg. 'Eerst wil ik goed presteren op de Spelen. Als het meezit en we geluk hebben, kunnen we zeker iets moois neerzetten. We gaan voor het allerhoogste, maar de tijd zal leren wat er gaat gebeuren.'

