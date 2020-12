Coronavirus: Burgemeesters willen geen avondklok

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in dit overzicht.

Burgemeesters willen geen avondklok

Burgemeesters in het Veiligheidsberaad willen geen avondklok. 'Die is helemaal lastig te handhaven, want iedereen die een stap buiten de deur zet zou je in principe moeten aanhouden', zegt Pieter Broertjes van Hilversum voorafgaand aan de vergadering van de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's.

Onder meer Haagse burgemeester Jan van Zanen zegt geen avondklok te overwegen. 'Ik hoop dat mensen verstandig zijn en zich inhouden. Denk om de gezondheid van anderen.'

Aantal coronagevallen daalt naar ruim 11.000

Het RIVM telde het afgelopen etmaal 11.212 nieuwe gevallen van het coronavirus. Dat is in lijn met het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen, maar minder dan zondag, toen er ongeveer 13.000 nieuwe coronagevallen bijkwamen.

EMA geeft groen licht voor coronavaccin

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) oordeelt positief over het coronavaccin dat BioNTech en Pfizer samen hebben ontwikkeld. Met de goedkeuring is een cruciale stap gezet naar toelating van dit eerste coronavaccin tot de Europese Unie.

Het vaccin is goedgekeurd voor gebruik bij mensen van zestien jaar en ouder. Bestuursvoorzitter Emer Cooke van het EMA zei dat er nu 'een sterke wetenschappelijke basis' is om de vaccinaties te laten beginnen. Ze noemt de uitzonderlijke snelle goedkeuring een 'historische wetenschappelijke prestatie'. De komst van het vaccin is "een significante stap vooruit in ons gevecht tegen de pandemie".

De Europese Commissie moet het definitieve besluit over de toelating nog nemen. Voorzitter Ursula von der Leyen maakte vorige week duidelijk dat de commissie het zwaarwegende advies van het EMA zal volgen. Binnen twee dagen zal het dagelijks bestuur van de EU een officieel besluit nemen.

Steeds meer zorgpersoneel ziek

Het aantal zorgmedewerkers dat ziek thuiszit is verder toegenomen. In november liep het verzuim op tot 7,59 procent, aldus het kennisnetwerk op het gebied van verzuim Vernet. In oktober was dat nog 7,22 procent en in september 6,28 procent.

Er konden in november dagelijks ongeveer 70.000 werknemers in de zorgsector niet aan het werk, schat Vernet. Het ziekteverzuim was in die maand 16 procent hoger dan in november 2019. De cijfers zijn exclusief werknemers die wegens de corona-uitbraak in thuisquarantaine zaten of in afwachting waren van een testuitslag.

Bloedwaarden voorspellen hoe ziek coronapatiënt zal worden

Op basis van het bloed van net opgenomen coronapatiënten blijkt 'vrij nauwkeurig' te voorspellen hoe ernstig de ziekte zal verlopen. Die conclusie trekken onderzoekers van elf Europese ziekenhuizen in een studie onder 982 volwassen Covid-19-patiënten. 'Dit maakt het voor zorgverleners makkelijker om een inschatting van het verwachte ziektebeeld te geven', meldt het Radboudumc. Het academische ziekenhuis in Nijmegen had de leiding over het onderzoek.

Besmetting met het coronavirus veroorzaakt specifieke veranderingen in het bloed. Op basis van bloedmetingen hebben de onderzoekers een algoritme gemaakt. Daarmee kan worden voorspeld of de patiënt ernstig ziek zal worden en mogelijk op de intensive care zal belanden. Na zes dagen is de voorspelling 93 procent betrouwbaar, aldus het Radboudumc.

'Door nieuwe laboratoriumtechnieken kan men beter zien of afweercellen in het bloed geactiveerd zijn', legt het ziekenhuis uit. 'Juist deze geactiveerde immuuncellen bleken meer aanwezig te zijn bij Covid-19-patiënten met een ernstig verloop, en ook al tijdens de vroege fase van de ziekte.'

Extra steunmaatregel Westland voor culturele instellingen

De gemeente Westland gaat culturele instellingen een eenmalige steunbijdrage geven. Door de coronacrisis zitten veel van deze instellingen in zwaar weer. De culturele instellingen kunnen tot 1 februari 2021 een aanvraag doen voor een extra financiële bijdrage. De hoogte van het bedrag dat de instellingen krijgen is afhankelijk van de omzet en het ledental van de instelling.

Delftse studenten maken kerstpakketten voor eenzame ouderen

Bijna tweehonderd Delftse studenten maken kerstpakketten voor eenzame ouderen in de stad. Uiteindelijk willen ze de komende dagen duizend van deze pakketten uit te kunnen delen. 'We dachten het is juist in deze tijd heel zwaar voor mensen, dus we wilden er wat vrolijkheid in brengen', vertelt Pien Abbink van de Stichting Studenten Vrijwilligerswerk Delft.

In de kerstpakketten gaat niet alleen eten, maar de ouderen krijgen ook puzzelboekjes en magazines om te lezen zodat ze iets te doen hebben de komende weken. 'We wilden de feestdagen echt opfleuren voor deze mensen. We zijn blij dat er veel bedrijven zijn die een steentje bij hebben willen dragen. Ik hoop dat we hiermee heel veel mensen gelukkig kunnen maken', vertelt Abbink in West Wordt Wakker.

'We hebben van partners in Delft adressen gekregen van mensen die het kunnen gebruiken of die wat aandacht nodig hebben', besluit Abbink. 'Maar zijn er mensen die nog iemand kennen in Delft, dan kunnen ze die nog opgeven op de website van Delftse Kerst.'

Consument minder pessimistisch in december

De stemming onder consumenten is deze maand minder somber geworden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft het consumentenvertrouwen in december het hoogste niveau bereikt na maart dit jaar, toen de eerste lockdown werd afgekondigd.

Nederlanders zijn over het algemeen nog steeds erg negatief, maar niet meer zo pessimistisch als voorheen. De graadmeter waarmee het statistiekbureau het vertrouwen meet, kwam uit op min 20 tegen min 26 in de voorgaande maand.

Volgens het CBS was vooral het oordeel van consumenten over de economie deze maand minder negatief dan in november. Ook de koopbereidheid verbeterde iets. Consumenten waren iets optimistischer over hun financiële situatie in de komende twaalf maanden. Ook vonden ze de tijd voor het doen van grote aankopen iets minder ongunstig dan vorige maand.

Tienduizend banen minder voor jongeren na eerste coronagolf

Na de eerste coronagolf hadden 10.000 minder jongeren kans op een baan van minimaal drie dagen in de week ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Met name jongeren die afstudeerden aan het mbo, jongeren zonder startkwalificatie en uitvallers in het hoger onderwijs zijn de dupe geworden van de coronacrisis.

Dat becijferde onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek met het Verwey-Jonker Instituut, op basis van data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van ongeveer 240.000 startende jongeren tussen de zestien tot dertig jaar en hun kansen op de arbeidsmarkt.

Ook voor de coronacrisis hadden deze jongeren al minder kans op werk, maar door de pandemie is de ongelijkheid op de arbeidsmarkt in de eerste maanden van de virusuitbraak nog verder toegenomen, aldus het onderzoeksbureau.

Registratie gevaccineerden in de zorg niet toegestaan

Werkgevers mogen niet aan medewerkers vragen of ze gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Dat zegt een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens in De Volkskrant. 'Een werknemer hoeft dat zijn werkgever niet te vertellen. Sterker nog: een werkgever mag er niet eens naar vragen, net als ook de vraag of een werknemer zwanger is, verboden is.'

Voor het delen van gezondheidsgegevens gelden extra strenge eisen in de privacywet AVG. Dat is soms onwenselijk, zegt Inge Borghuis, bestuurder bij ouderenzorgorganisatie Amstelring. 'Ik wil graag antwoord op de vraag wat nu voor gaat: het recht op privacy of het gezondheidsbelang. Het lijkt nu of het belang van privacy leidend is. In het belang van cliënten en collega’s en vanuit mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid voor hun veiligheid zou ik toch eigenlijk moeten weten wie gevaccineerd is.'

EMA oordeelt over eerste coronavaccin voor EU

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) komt maandag met zijn oordeel over het coronavaccin dat het Amerikaanse Pfizer en het Duitse BioNTech samen hebben gemaakt. De verwachting is dat het vaccin wordt goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie.

Het in Amsterdam gevestigde EMA geeft een zwaarwegend advies. Het definitieve besluit is aan de Europese Commissie. Voorzitter Ursula von der Leyen liet vorige week weinig twijfels bestaan over de uitkomst die zij voorziet. 'Binnen een week zal het eerste vaccin worden goedgekeurd, zodat de inenting onmiddellijk kan beginnen', zei ze in het Europees Parlement. Bij goedkeuring is dit het eerste vaccin tegen het virus dat in de EU mag worden gebruikt.

Deel zorgpersoneel twijfelt over coronaprik

Zorgmedewerkers willen zich niet zomaar laten inenten tegen het coronavirus. In een peiling onder ruim 9000 werknemers van FNV zegt 18 procent nog te twijfelen, geeft 13 procent aan waarschijnlijk geen prik te halen en wil ruim een vijfde de inenting sowieso niet. 'Zorgmedewerkers die er niet positief tegenover staan voelen zich proefkonijnen of vinden het spannend als eerste aan de beurt te zijn', zegt vicevoorzitter Kitty Jong van FNV in het AD.

In de leeftijdsgroep tot en met 30 jaar zegt slechts een kwart zich te laten vaccineren. Volgens Jong moet het kabinet snel met antwoorden komen op vragen die leven onder het zorgpersoneel, dat in Nederland als eerste gevaccineerd zal worden tegen het coronavirus. De werknemers 'missen goede wetenschappelijke uitleg en vinden dat het vaccin in wel erg korte tijd is ontwikkeld', aldus Jong tegen de krant.

Het kabinet wil in januari beginnen met vaccineren. De FNV-vicevoorzitter verwacht dat veel zorgmedewerkers tot die tijd nog wel zijn over te halen. 'Het is twee voor twaalf, maar ik denk dat het is vlot te trekken in korte tijd. Als mensen de informatie over het vaccin nog niet goed begrijpen, ligt dat niet zozeer aan hen, maar is er misschien niet goed gecommuniceerd', zegt Jong, die wil dat er betere voorlichting komt. 'Let wel: de grootste groep wil zich wél laten vaccineren.'

