Coronavirus: 'Veel mensen afgewezen die in de zorg wilden helpen'

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in dit overzicht.

IC's voor kinderen maken bedden vrij voor volwassenen

Om het oplopende aantal coronapatiënten op de intensive care op te vangen worden bedden op ic's voor kinderen opgeofferd. Door bedden af te stoten op de kinderintensivecareafdelingen kan het personeel bijspringen op de ic's voor volwassenen. In het LUMC in Leiden is de intensive care voor kinderen teruggebracht van elf naar zes bedden, meldt de Volkskrant. In het UMC Groningen worden volwassen coronapatiënten op de kinder-ic opgenomen.

Zorginstellingen doen groeiend beroep op Rode Kruis

Zorginstellingen doen vanwege de toegenomen werkdruk tijdens de tweede coronagolf steeds vaker een beroep op het Rode Kruis voor ondersteuning. Volgens de hulporganisatie is het aantal aanvragen om bijstand sinds november verdubbeld. Op dit moment ondersteunt het Rode Kruis 21 ziekenhuizen en verpleeghuizen in het land en dagelijks komen nieuwe verzoeken binnen.

'Veel mensen afgewezen die in de zorg wilden helpen'

Van het leeuwendeel van de mensen die tijdens de eerste coronagolf in de zorg wilden helpen, is uiteindelijk geen gebruik gemaakt. Zo'n 22.800 aanmeldingen kwamen tot in juni binnen bij het samenwerkingsverband Extra Handen voor de Zorg. Maar slechts 2800 mensen hebben in die periode daadwerkelijk een tijdelijke werkplek gekregen, meldt de Commissie Werken in de Zorg in een rapport aan minister Tamara van Ark (Medische Zorg).

Dat op veel mensen uiteindelijk geen beroep is gedaan terwijl in de zorg wel veel vraag bleef naar mensen, komt volgens de commissie door uiteenlopende redenen. Zo had een deel geen zorgdiploma of zorgachtergrond, wat wel een vereiste was. Verder worden reistijd en inzetbaarheid als obstakels genoemd.

Ministers bespreken mogelijke gevolgen 'Britse' coronamutant

De meest betrokken ministers in het kabinet vergaderen dinsdagochtend weer over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Tijdens dat reguliere overleg wordt onder meer besproken of de vondst van een mogelijk besmettelijkere mutant in Nederland tot extra maatregelen moet leiden.

Grote, nieuwe ingrepen zitten er waarschijnlijk niet aan te komen. Het kabinet kondigde vorige week een zeer strenge lockdown aan. Met de sluiting van onder meer kappers, sportscholen en niet-essentiële winkels, zijn nu vrijwel alle gelegenheden waar veel mensen samen kunnen komen al dicht. Afgelopen weekeinde werd bovendien een vliegverbod ingesteld van en naar het Verenigd Koninkrijk, waar het gemuteerde virus als eerste opdook. Ook per boot of trein kunnen passagiers de oversteek naar Nederland niet meer maken.

RIVM komt met weekcijfers: aantal besmettingen weer fors gestegen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft dinsdag weer een wekelijks overzicht van de verspreiding van het coronavirus in Nederland. Het aantal besmettingen lag in de afgelopen week opnieuw beduidend hoger dan een week eerder, zoveel is zeker. Het weektotaal kan heel goed boven de 80.000 uitkomen.

Rijk wil in paginagrote advertenties zorgen over vaccin wegnemen

De overheid wil in paginagrote advertenties in de landelijke dagbladen de bevolking geruststellen over het coronavaccin dat maandag ook voor gebruik in de Europese Unie is goedgekeurd. Het Rijk stelt dat het vaccin van Pfizer en BioNTech zorgvuldig is ontwikkeld en dat het vaccineren in Nederland op 8 januari kan beginnen.

'Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) en het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) keuren een vaccin alleen goed als de werkzaamheid, kwaliteit en veiligheid zijn aangetoond. En dat is dus nu voor dit vaccin een feit', staat in de advertentie. 'Coronavaccins moeten voldoen aan dezelfde strenge eisen als andere vaccins. Veiligheid staat voorop. De ontwikkeling en beoordeling gaan sneller dan gebruikelijk. Dat kan omdat wereldwijd onderzoeken naar vaccins gelijktijdig worden uitgevoerd en kennis wordt gedeeld. Dat scheelt tijd.'

'Pfizer-vaccin werkt wellicht ook tegen gemuteerd coronavirus'

Het coronavaccin dat is ontwikkeld door de Amerikaanse farmaceut Pfizer en de Duitse biotechnologiefirma BioNTech is naar alle waarschijnlijkheid ook werkzaam tegen de gemuteerde variant van het coronavirus die in Groot-Brittannië is opgedoken, zegt BioNTech-topman Ugur Sahin. Volgens hem zijn daar genoeg aanwijzingen voor vanuit wetenschappelijk oogpunt.

'We hebben het vaccin al op ongeveer twintig andere virusvarianten met andere mutaties getest. De immuunreactie die door ons vaccin ontstaat, heeft steeds alle virusvormen gedeactiveerd', aldus Sahin, die arts en oncoloog is.

'Iets meer vaccins voor Nederland in eerste kwartaal'

Nederland kan in het eerste kwartaal van 2021 iets meer doses van het Pfizer-vaccin verwachten dan eerder bekend was. 'Wat we hebben afgesproken is dat we tot het eind van het eerste kwartaal 2,49 miljoen doses vaccins kunnen leveren', zei Marc Kaptein, medisch directeur van Pfizer Nederland, bij Nieuwsuur. 'Dat is ietsje meer dan dat we eerst hadden beloofd.'

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.