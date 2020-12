Coronavirus: 'Britse coronavariant verspreidt zich door Nederland'

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in dit overzicht.

RIVM: Britse coronavariant verspreidt zich door Nederland

De verspreiding van de Britse variant van het coronavirus lijkt niet meer tegen te houden in Nederland. Tot nu toe is bij twee Nederlanders de nieuwe variant vastgesteld, maar het RIVM vermoedt dat de coronavariant inmiddels verder door het land is verspreid.

'Meerdere signalen wijzen daarop', zegt Chantal Reusken, hoofd-viroloog van het RIVM tegen de NOS. Het is volgens haar een kwestie van dagen voordat de nieuwe variant gaat voorkomen in steekproeven die worden uitgevoerd bij coronatests in verschillende regio's.

'Geef ook medewerkers GGZ voorrang bij vaccineren'

Ook zorgmedewerkers in instellingen waar psychiatrisch patiënten worden behandeld, moeten met voorrang kunnen worden ingeënt tegen het coronavirus, vinden verschillende belangenorganisaties uit het veld. Ze willen zo snel mogelijk toezeggingen van het kabinet.

'Mensen die zijn opgenomen in GGZ-instellingen en de zorgprofessionals die daar werken, moeten evenzeer beschermd worden tegen Covid-19', schrijven de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), branchevereniging de Nederlandse ggz en cliëntenorganisatie MIND in een gezamenlijk statement. De organisaties hebben hun zorgen voorgelegd aan het ministerie voor Volksgezondheid, maar dat komt volgens hen nog niet met een concreet plan.

GGD: geen verband met coronamutatie besmette Nederlanders en VK

Uit bron- en contactonderzoek naar de twee Nederlanders die besmet waren met de nieuwe variant van het coronavirus blijkt dat er geen enkel verband is met het Verenigd Koninkrijk, laat de GGD Amsterdam weten. De besmette personen noch de mogelijke bronnen voor hun besmetting of andere nauwe contacten hebben een reis naar het Verenigd Koninkrijk gemaakt.

De mutatie van het virus gaat momenteel rond in dat land en lijkt niet gevaarlijker, maar wel een stuk besmettelijker. Het RIVM vond tijdens steekproeven afgelopen weken twee keer de 'Britse mutatie' van het virus bij een besmet persoon, beide gevallen waren in Amsterdam. De besmettingen waren al van de eerste helft van december en hebben niets met elkaar te maken. 'Dit duidt erop dat het virus al rondgaat in Nederland', aldus een woordvoerder van het RIVM.

9 van de 10 coronabrandhaarden in christelijke gemeenten

Negen van de tien coronabrandhaarden in Nederland is een christelijke gemeente, bevestigt het RIVM na berichtgeving door Trouw. Van de twintig gemeenten met de meeste besmettingen per honderdduizend inwoners waren er veertien christelijk. Binnen de top tien waren het er zelfs negen, berekende het RIVM.

Aantal nieuwe besmettingen weer boven 10.000

Het aantal meldingen over nieuwe coronabesmettingen is weer gestegen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) telde tussen dinsdag- en woensdagochtend 10.447 positieve testresultaten. Een dag eerder werden er 9872 gemeld, maar dat blijken er na correctie nu 9853.

Het RIVM heeft tussen dinsdag en woensdagochtend 106 sterfgevallen geregistreerd die zijn gerelateerd aan Covid-19. Een dag eerder waren dat er 116. Dit betekent niet dat deze mensen allemaal de afgelopen 24 uur zijn overleden. Cijfers komen soms met vertraging binnen.

Het aantal besmettingen loopt al weken op. Met een strenge lockdown hoopt het kabinet daarin verandering te brengen.

'Pfizer-vaccins onderweg naar EU-landen'

De bezorging van Pfizer-coronavaccins aan EU-lidstaten lijkt woensdag op gang te zijn gekomen. Bij de grote fabriek van de farmaceut in het Belgische Puurs reden drie grote koeltrucks weg. Alle voertuigen kregen een escorte van twee politiewagens.

Het Amerikaanse bedrijf wilde niet zeggen welke landen in de Europese Unie de eerste ladingen kunnen verwachten. Veel lidstaten willen op 27 december gaan vaccineren. Het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, twee landen die niet tot de EU behoren, zijn daar al mee begonnen. Nederland begint in januari met het inenten van mensen.

Het middel van het Amerikaanse Pfizer en het Duitse BioNTech is als eerste coronavaccin goedgekeurd voor gebruik in de EU. Pfizer wilde uit 'veiligheidsoverwegingen' niet in detail treden over de distributie van het vaccin, dat wordt geproduceerd in België.

Groothandels stoppen met verkoop niet-essentiële producten

Zelfbedieningsgroothandels als de Makro en de Sligro zijn woensdag per direct gestopt met de verkoop van niet aan eten gerelateerde producten. Dat maakte het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel CBL bekend. Het gaat onder meer om elektronica, mediaproducten, kleding en speelgoed. De groothandels hebben dat besluit samen met het CBL genomen om het aantal verplaatsingen van klanten te beperken en het zogenoemde funshoppen tegen te gaan, zegt een woordvoerster van het CBL.

Nadat vorige week veel winkels werden gesloten, nam de drukte bij de Makro en de Sligro enorm toe. Klanten kochten op grote schaal niet-essentiële producten als televisies en speelgoed. Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio en Justitieminister Ferd Grapperhaus hadden daar eerder deze week al veel kritiek op.

Theorie-examens langer geldig door coronacrisis

Het theorie-rijexamen blijft langer geldig, schrijft verkeerminister Cora Van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat om examens die verlopen tussen 1 januari en 1 mei 2021. Door de coronacrisis zijn er nu geen examens bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Om te voorkomen dat mensen straks zonder geldig theorie-examen komen te zitten, wordt de geldigheid verlengd tot 1 oktober. Een theoriecertificaat is nodig om ook praktijkexamen te mogen doen.

Eerder dit jaar zorgde Van Nieuwenhuizen voor een oplossing binnen de Europese Unie voor bestuurders van wie het rijbewijs verliep tussen 1 februari en 30 november 2020. Zij konden nog negen maanden doorrijden. In januari komt de Europese Commissie met een nieuwe geldigheidsregeling voor rijbewijzen die na die periode verlopen, aldus de minister.

In de tussentijd wordt gezocht naar een oplossing voor mensen met rijbewijzen die sinds 1 december al niet meer geldig zijn. Daarover is de minister nog in gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars.

'Corona slaat diepe krater in festivallandschap'

Begin dit jaar was de verwachting dat er in 2020 bijna 1200 kunst- en cultuurfestivals zouden zijn met in totaal 27,4 miljoen bezoekers. Maar toen gooide corona roet in het eten. In 2020 vonden er uiteindelijk maar 190 festivals plaats, met bij elkaar slechts 1,4 miljoen bezoekers. Dat meldt de Vereniging van Evenementenmakers.

'Corona slaat een diepe krater in festivallandschap', aldus de vereniging. 'Daarmee zijn we terug op het aantal van 1985. En dat terwijl de festivalsector er begin 2020 zo goed voor stond.' Het onderzoeksbureau Respons becijferde onlangs een omzetderving van 2 miljard euro voor de gehele evenementensector.

Leiden Marathon verplaatst hardloop-onderdelen alvast naar herfst

De Leiden Marathon kiest in 2021 voor een andere datum. De hardlopers gaan van start op zondag 12 september, de wandelaars kunnen zaterdag 8 mei nog steeds als datum in de agenda zetten. Of de 5 kilometer NightRun op zaterdagavond wordt gelopen en of de Marathon Vlam wordt gehaald, besluit de organisatie later.

'De 30e editie kan niet worden gehouden op 9 mei. Dat is echt te vroeg als je kijkt naar de snelheid van het vaccineren', legt voorzitter Tjeerd Scheffer uit. 'Daarom gaan wij meteen al naar zondag 12 september 2021, vlak voor alle andere grote hardloopwedstrijden in Nederland. Natuurlijk moet onze veiligheidsregio hier nog wel toestemming voor geven. Het wandelen blijft wel op 8 mei. Daar zijn minder toeschouwers bij betrokken en kunnen de deelnemers eenvoudiger in kleine groepjes starten.'

Of de 5 kilometer NightRun zaterdagavond 11 september wordt gelopen of op zondag wordt ingepast, besluit de organisatie later. Dat geldt ook voor het halen van de Marathon Vlam uit Griekenland. 'Eerst maar eens kijken hoe de ontwikkelingen rond het vaccin verlopen. We bekijken het maand voor maand', aldus Scheffer.

'Onlineverkoop bloemen loopt goed tijdens lockdown'

De onlineverkoop van bloemen tijdens de kerstlockdown loopt erg goed. Volgens bloemenwebwinkel Topbloemen.nl is het aantal bestellingen deze maand meer dan verdubbeld ten opzichte van vorig jaar.

December is traditioneel al een goede maand, maar door de sluiting van fysieke bloemenwinkels en tuincentra wordt nog veel meer via internet besteld, zegt Topbloemen.nl. De bloemen en kerstboeketten worden gebruikt om het huis te decoreren of om cadeau te doen. De populairste bloemen voor de feestdagen zijn amaryllissen, rode besjes en rozen. In kerstboeketten zijn vooral rode besjes, kersttakken, kerstballen en dennenappels populair.

Rotterdam The Hague Airport wordt vaccinatieplek

Rotterdam The Hague Airport is uitgekozen als plek waar mensen in de regio Rotterdam-Rijnmond vanaf 11 januari kunnen worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Het is een van de drie GGD-locaties in Nederland, naast Hart van Brabant en Utrecht, die als eerste beginnen met het inenten. Zorgmedewerkers krijgen op 4 januari een uitnodiging om zich in te laten enten. Zij kunnen zelf voor een locatie kiezen die hen het beste uitkomt.

GGD Rotterdam-Rijnmond heeft gekozen voor deze XL-locatie, vanwege de ruim opgezette paviljoenen. Eén paviljoen wordt volledig gebruikt om te vaccineren. Het andere paviljoen blijft beschikbaar voor testen.

Daarnaast speelt de ligging ook een grote rol in de keuze voor deze locatie. Het vliegveld is centraal gelegen en heeft voldoende parkeergelegenheid. Er worden nog plannen uitgewerkt om ook de bereikbaarheid met het openbaar vervoer te verbeteren.

Gratis onlinefestival voor jongeren tijdens jaarwisseling

Tijdens de jaarwisseling komt er een gratis onlinefestival waar ruim 250 artiesten aan meewerken, meldt de NOS. Het festival Goodbye 2020 is gericht op jongeren, zodat die tijdens de jaarwisseling in huis blijven om de optredens te volgen. Via zo'n veertig verschillende streams kunnen mensen kiezen welke optredens ze willen zien. De Rijksoverheid legt een miljoen euro neer voor het online festival.

Goodbye 2020 begint op oudejaarsdag om 16.00 uur en eindigt op nieuwjaarsdag tegen 05.00 uur. Er doen artiesten mee als Douwe Bob, Jeangu Macrooy, Sunnery James & Ryan Marciano, Suzan & Freek en De Jeugd van Tegenwoordig.

CNV: zet professionele beveiligers bij supermarkten

Supermarkten en andere vitale winkels moeten zo snel mogelijk professionele beveiliging inzetten. Die oproep doet het CNV. De vakbond stelt op basis van ontvangen meldingen dat agressie richting winkelpersoneel de laatste dagen toeneemt. Het CNV verwijst onder meer naar een incident in een supermarkt in Amsterdam. Daar werd dinsdagmiddag een medewerker neergestoken. Ook op andere plekken vertonen klanten intimiderend gedrag, aldus het CNV.

'Heel Nederland doet nu kerstboodschappen. Nooit eerder was het zo druk in winkels. De onderhuidse spanning neemt toe', stelt CNV-voorzitter Piet Fortuin. 'Dat is een grote verantwoordelijkheid voor het personeel dat klanten moet wijzen op de coronaregels en het dragen van mondkapjes.'

Fortuin wijst erop dat veel medewerkers tieners zijn die tegen een laag loon lange, slopende dagen maken. 'Zij vinden het vaak lastig om mensen aan te spreken op het hanteren van veiligheidsregels. Professionele beveiliging is voor deze week en volgende week noodzakelijk. Doen we niets, dan dreigt de situatie op sommige plekken uit de hand te lopen.'

Tekort aan sneltesten brengt ziekenhuizen in de problemen

Ziekenhuizen in het hele land kampen met een groot tekort aan sneltesten. De zorg komt daardoor in de problemen. Sneltesten zijn cruciaal om vast te stellen of reguliere patiënten het coronavirus hebben. Door het tekort moeten veel patiënten onnodig lang in isolatie en moet het personeel al die verdachte patiënten in beschermende kleding behandelen, meldt de Volkskrant.

Gemeente Zuidplas verbiedt carbid

De gemeente Zuidplas heeft een verbod op carbidschieten ingesteld. Het verbod is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. De gemeente wil zo voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaat door ondeskundig gebruik, waardoor de druk op de zorg toeneemt.

Om overlast in de ziekenhuizen te voorkomen vanwege corona, is er met oud en nieuw in heel Nederland een vuurwerkverbod. Carbidschieten wordt als alternatief voor vuurwerk gezien. Veel gemeenten hebben een verbod op carbidschieten ingesteld.

Uitgestelde rijexamens kunnen tot april worden ingehaald

Rijexamens en -toetsen die tussen 15 december en 20 januari gepland stonden maar door de lockdown moesten worden uitgesteld, mogen tot april zonder extra kosten worden ingehaald. Dat meldt het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

In de genoemde periode zijn in totaal 190.000 examens, toetsen en rijtesten uitgesteld. Voor die groep zijn speciale plekken beschikbaar in de reserveringssystemen, die sinds vrijdag weer geopend zijn voor inhaalexamens. Inhaalexamens kunnen de dag na de datum van het uitgestelde examen worden gereserveerd. Kandidaten worden daartoe opgeroepen in een e-mail.

De examens die vanaf 20 januari staan ingepland, gaan wel door. De afspraken kunnen kosteloos worden geannuleerd of verplaatst.

