Coronavirus: 'Zet professionele beveiligers bij supermarkten'

Sinds 1 december is een mondkapje verplicht, onder meer in de supermarkt | Foto: ANP

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in dit overzicht.

Gratis onlinefestival voor jongeren tijdens jaarwisseling

Tijdens de jaarwisseling komt er een gratis onlinefestival waar ruim 250 artiesten aan meewerken, meldt de NOS. Het festival Goodbye 2020 is gericht op jongeren, zodat die tijdens de jaarwisseling in huis blijven om de optredens te volgen. Via zo'n veertig verschillende streams kunnen mensen kiezen welke optredens ze willen zien. De Rijksoverheid legt een miljoen euro neer voor het online festival.

Goodbye 2020 begint op oudejaarsdag om 16.00 uur en eindigt op nieuwjaarsdag tegen 05.00 uur. Er doen artiesten mee als Douwe Bob, Jeangu Macrooy, Sunnery James & Ryan Marciano, Suzan & Freek en De Jeugd van Tegenwoordig.

CNV: zet professionele beveiligers bij supermarkten

Supermarkten en andere vitale winkels moeten zo snel mogelijk professionele beveiliging inzetten. Die oproep doet het CNV. De vakbond stelt op basis van ontvangen meldingen dat agressie richting winkelpersoneel de laatste dagen toeneemt. Het CNV verwijst onder meer naar een incident in een supermarkt in Amsterdam. Daar werd dinsdagmiddag een medewerker neergestoken. Ook op andere plekken vertonen klanten intimiderend gedrag, aldus het CNV.

'Heel Nederland doet nu kerstboodschappen. Nooit eerder was het zo druk in winkels. De onderhuidse spanning neemt toe', stelt CNV-voorzitter Piet Fortuin. 'Dat is een grote verantwoordelijkheid voor het personeel dat klanten moet wijzen op de coronaregels en het dragen van mondkapjes.'

Fortuin wijst erop dat veel medewerkers tieners zijn die tegen een laag loon lange, slopende dagen maken. 'Zij vinden het vaak lastig om mensen aan te spreken op het hanteren van veiligheidsregels. Professionele beveiliging is voor deze week en volgende week noodzakelijk. Doen we niets, dan dreigt de situatie op sommige plekken uit de hand te lopen.'

Tekort aan sneltesten brengt ziekenhuizen in de problemen

Ziekenhuizen in het hele land kampen met een groot tekort aan sneltesten. De zorg komt daardoor in de problemen. Sneltesten zijn cruciaal om vast te stellen of reguliere patiënten het coronavirus hebben. Door het tekort moeten veel patiënten onnodig lang in isolatie en moet het personeel al die verdachte patiënten in beschermende kleding behandelen, meldt de Volkskrant.

Gemeente Zuidplas verbiedt carbid

De gemeente Zuidplas heeft een verbod op carbidschieten ingesteld. Het verbod is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. De gemeente wil zo voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaat door ondeskundig gebruik, waardoor de druk op de zorg toeneemt.

Om overlast in de ziekenhuizen te voorkomen vanwege corona, is er met oud en nieuw in heel Nederland een vuurwerkverbod. Carbidschieten wordt als alternatief voor vuurwerk gezien. Veel gemeenten hebben een verbod op carbidschieten ingesteld.

Uitgestelde rijexamens kunnen tot april worden ingehaald

Rijexamens en -toetsen die tussen 15 december en 20 januari gepland stonden maar door de lockdown moesten worden uitgesteld, mogen tot april zonder extra kosten worden ingehaald. Dat meldt het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

In de genoemde periode zijn in totaal 190.000 examens, toetsen en rijtesten uitgesteld. Voor die groep zijn speciale plekken beschikbaar in de reserveringssystemen, die sinds vrijdag weer geopend zijn voor inhaalexamens. Inhaalexamens kunnen de dag na de datum van het uitgestelde examen worden gereserveerd. Kandidaten worden daartoe opgeroepen in een e-mail.

De examens die vanaf 20 januari staan ingepland, gaan wel door. De afspraken kunnen kosteloos worden geannuleerd of verplaatst.

