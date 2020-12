Coronavirus: Bloemwinkels mogen ook na kerst door met buitenverkoop

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in dit overzicht.

Buitenverkoop bij bloemenwinkels gaat ook na kerst door

Bloemenwinkels mogen ook na de kerstperiode bossen bloemen verkopen, mits ze dat buiten blijven doen. Dit heeft de Vereniging Bloemist Winkeliers (VBW) afgesproken met de betrokken ministeries.

Ondanks dat de fysieke winkels tijdens de lockdown tot en met 19 januari gesloten zijn, mochten de bloemisten onder voorwaarden wel in de buitenlucht doorgaan met de bloemenverkoop. Aanvankelijk gold deze afspraak voor de verkoop van kerstbomen en bloemen tot aan de kerstperiode.

Gezondheidsraad: Pfizer-vaccin vooral naar ouderen

Het vaccin tegen corona van Pfizer-BioNTech zou 'primair' moeten worden ingezet bij ouderen. Zo luidt een nieuw advies van de Gezondheidsraad. 'Het vaccin werkt boven verwachting goed bij deze groep en bij hen treedt de meeste ernstige ziekte en sterfte op door Covid-19', aldus de organisatie donderdag. De Gezondheidsraad adviseert het vaccin 'daarnaast beperkt in te zetten voor zorgmedewerkers'.

Mensen van zestig jaar en ouder lopen het meeste risico, aldus de raad. En mede omdat dit middel juist bij deze mensen zo goed werkt, adviseert het orgaan 'zo veel mogelijk van dit vaccin te reserveren voor deze groep en de vaccinatie te starten bij de oudsten'.

'Noodkreet' B&W Zoetermeer

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer hebben via social media een noodkreet geuit om personeel van het LangeLand Ziekenhuis een hart onder de riem te steken. Burgemeester Bezuijen en zorgwethouder Ter Laak roepen iedereen op om zich de komende tijd extra goed aan de coronabeperkingen te houden.

Ter Laak zegt: 'Ook de zorgmedewerkers willen graag de feestdagen met hun naasten vieren, maar door de hoge aantal besmettingen lukt dat niet als wij ons niet aan de regels houden.'

Linkedinprofiel kamerlid verwijderd na 'onjuiste informatie'

LinkedIn heeft het account van Wybren van Haga verwijderd omdat hij onjuiste informatie op het sociale netwerk zou hebben gezet. Dat heeft Van Haga, Tweede Kamerlid van Forum voor Democratie, op Twitter gemeld.

Van Haga laat ook weten dat er inmiddels klachten over deze tweet zijn binnengekomen bij Twitter. Maar dat platform heeft zijn account niet opgeschort.

Duizend besmettingen meer dan woensdag

In Nederland zijn in één dag 11.555 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, meldt het RIVM. Dat zijn er duizend meer dan woensdag. Er liggen nu meer dan 2300 mensen in het ziekenhuis. Bijna zeshonderd worden verpleegd op de IC.

Weer nieuwe mutatie coronavirus ontdekt

In Nigeria lijkt weer een nieuwe variant van het coronavirus te zijn ontdekt. Volgens het hoofd van Afrikaanse ziektebestrijding gaat het om een ander type dan de mutatie die in het Verenigd Koninkrijg en in Zuid-Afrika rondwaart. De variant wordt nu nader onderzocht

Voorzitter Veiligheidsberaad mist duidelijke aansturing bij bestrijding coronacrisis

Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad, mist een centrale aansturing van de coronacrisis in Den Haag. Hij vindt het niet goed dat er telkens door verschillende ministeries iets gezegd wordt over maatregelen die genomen zijn of worden. 'Het draagvlak voor maatregelen is bij een groot deel van de bevolking het grootst als ze het gevoel hebben dat de overheid met twee voeten op de grond staat, standvastig is en niet met verschillende monden spreekt. Mensen willen crisisbestrijders met een plan en consequent gedrag.'

In een interview met De Gelderlander vergelijkt Bruls donderdag de crisisaanpak van een gemeente met die van het kabinet. 'Bij een gemeente in crisistijd is het kraakhelder: de burgemeester staat bovenaan. Het is niet denkbaar dat een wethouder zich ineens met van alles rond de crisisaanpak gaat bemoeien. Maar wat zag je bijvoorbeeld bij de kabinetsaankondiging van de harde lockdown vorige week? Het ministerie van Economische Zaken ging op eigen houtje de regels voor de winkels aanpassen. En dat moest weer teruggedraaid worden. Daarom ging het niet goed.'

'Tweede coronagolf kostte al 1,9 miljard aan ziekte-uitkeringen'

De tweede coronagolf heeft de Nederlandse samenleving al 1,9 miljard euro aan ziekte-uitkeringen gekost. Volgens berekeningen van Acture, de grootste private uitvoerder van de Ziektewet, overschrijden de kosten daarmee die van de eerste golf. Die zijn berekend op ongeveer 1,1 miljard euro.

Het gaat om de kosten die werkgevers maken door het verzuim. Deze lasten komen boven op de enorme kosten die de samenleving al draagt als gevolg van alle steunmaatregelen om de horeca, de detailhandel, de evenementenbranche en de culturele sector op de been te houden.

'Waar de eerste golf relatief kort en krachtig was is deze tweede coronagolf langdurig en venijnig', zegt topvrouw Maudie Derks van Acture. 'We steunen nu met ongekende bedragen de economie en dat is niet meer dan terecht, maar we moeten ons realiseren dat werkgevers de komende jaren met blijvend hogere verzuimkosten zullen worden geconfronteerd.'

Van Dissel: tweede coronagolf was te voorkomen geweest

De tweede coronagolf was te voorkomen geweest, als mensen zich beter aan de maatregelen hadden gehouden. Dat zegt RIVM-baas Jaap van Dissel in een interview in de Volkskrant.

'Wat we gezien hebben is dat er na de vakantieperiode een heleboel dingen in een dusdanige richting gingen wijzen dat de viruscirculatie gewoon weer toenam. Er kwamen personen terug van vakantie die in het buitenland positief waren geworden. We zagen duidelijk de introducties en vervolgens de doorgifte van het virus, vooral in thuissituaties, op het werk en in verpleeghuizen. Dat heeft uiteindelijk een tweede golf getriggerd. We hadden het vast kunnen voorkomen. Niet alleen in Nederland, maar ook in veel andere landen. Het heeft uiteindelijk veel te maken met de mate waarin iedereen... tja, toch de mate van naleving van de basisregels.'

Van Dissel denkt dat het in de wind slaan van de corona-adviezen komt doordat mensen er geen zin meer in hebben. 'Zeker, de intenties van de meesten zijn goed, en de meesten doen het ook goed. Maar tegelijkertijd: als we kijken naar verschillende onderzoeken, zoals bijvoorbeeld naar het winkelgedrag, zien we toch dat het haast weer zit op het niveau van voor Covid, of zelfs erboven. Het gevoel van urgentie is duidelijk veranderd. Maatregelen die we eerder ook namen, hebben nu minder effect dan in maart. Dat moet wel komen doordat men een andere invulling geeft aan de adviezen', aldus Van Dissel, die als voorman van het Outbreak Management Team de belangrijkste adviseur van het kabinet is.

Lastminuteboeker redt kerstperiode voor vakantieparken

Een fikse toename van het aantal lastminuteboekingen uit Nederland redt de kerstperiode van vakantieparken. Waar ze normaal gesproken al maanden van tevoren zijn volgeboekt voor de feestdagen, staan veel bungalows door de lockdownmaatregelen nu nog leeg. Duitse of Belgische gasten blijven thuis of in eigen land. Doordat Nederlanders op het laatste moment weg proberen te komen uit de lockdownsferen thuis, blijft het aantal gasten voor ketens als Roompot of Center Parcs nog enigszins op peil

'Normaal zitten we deze periode helemaal vol, nu maar voor de helft. Maar we zijn tevreden voor nu', vertelt een woordvoerder van Center Parcs, dat in Nederland negen vakantieparken heeft. Enerzijds kreeg het bedrijf veel afzeggingen of omboekingen te verduren. 'Maar we hadden evenzoveel lastminuteboekingen. Je merkt dat mensen graag het thuiskantoor ontvluchten voor een moment van echt contact met de gezinsleden.'

Kerstconcert 'zingende kerstman' voor Haagse ouderen

De bewoners van de flats rond de Haagse sporthal Dipa krijgen dit jaar wel een witte kerst. Leo Dommanschet, eigenaar van Leo's koffiehuis, heeft namelijk iets bijzonders bedacht. Een concert van Kerstman John (John Medley). Om de sfeer helemaal af te maken wordt er een sneeuwkanon ingezet voor een wit decor.

Het optreden zal plaatsvinden op een veldje tussen een aantal seniorenflats in de wijk Laak. 'Het is een sombere tijd', legt Dommanschet uit. 'Op deze manier hoop ik toch iets te kunnen doen voor deze mensen. In de zomer hebben we hier ook een aantal concerten gegeven en dat was een groot succes. De mensen kunnen meedansen op hun balkon, gluhwijntje erbij. Dit gaat hartstikke gezellig worden.'

Winkeliers vinden regeling voorraadvergoeding onrealistisch

De regeling voor de voorraadvergoeding die het kabinet voorstelt aan door de lockdown gedupeerde winkeliers is onrealistisch en moet veel hoger. Dat vindt winkeliersorganisatie INretail die heeft uitgerekend wat de regeling precies betekent voor verkopers van mode-, schoenen- en sportartikelen.

'Bij een ton omzetverlies wordt de vergoeding die een winkel ontvangt 2800 euro. Dat is een klein pleistertje op een gapend grote wond', stelt de organisatie die aangeeft dat het kabinet eigenlijk de berekening voor de horecasector heeft overgenomen. Maar voor winkeliers zou de situatie anders zijn, omdat de inkoopwaarde van de voorraad bij winkels velen malen hoger is.

'Consumptie door lockdown kwart lager dan normaal'

Door de lockdown geven we veel minder uit dan normaal. In de week voor de kerst, die samenvalt met de eerste week van de lockdown, hebben we een kwart minder besteed dan normaal, meldt het Economisch Bureau van ABN AMRO. Vooral aan zaken als entertainment en reizen wordt logischerwijs minder uitgegeven, maar ook bestedingen aan kleding en juwelen lopen terug nu we niet naar een restaurant kunnen en maar mondjesmaat met familie kunnen afspreken.

Verder worden er minder eenmalige bestedingen gedaan dan tijdens de eerste lockdown. Daarbij valt te denken aan zaken als elektronica of spullen voor woninginrichting zoals meubels, gordijnen en vloeren. Wel hebben veel bedrijven zich de afgelopen maanden aangepast door meer aandacht aan webwinkelen te besteden, zodat ze nu alsnog beschikbaar zijn voor klanten.

Drie mensen toegestaan op bezoek tijdens Kerstmis

In Nederland mogen donderdag en op eerste en tweede kerstdag drie mensen van buiten het gezin per dag op bezoek komen. Sinds dinsdag 15 december mochten per dag maximaal twee mensen op visite komen, maar in verband met Kerstmis is daarop een uitzondering gemaakt. Kinderen onder de dertien jaar tellen niet mee voor deze regels.

Premier Mark Rutte verklaarde in zijn toespraak vorige week dat kerst dit jaar 'sober' blijft. 'We hebben geen keus. Het aantal contactmomenten móet omlaag', zei hij vanuit het Torentje.

Bijna alle kerken houden kerstmissen online

De meeste kerken houden de kerstmissen op kerstavond, eerste en tweede kerstdag online. Daarmee geven zij gehoor aan de oproepen van de kerkkoepels van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) om vanwege corona niet samen te komen voor de kerstvieringen. Een aantal gemeenten houdt wel publiek toegankelijke diensten.

Woensdag concludeerde het RIVM dat negen van de tien coronabrandhaarden in christelijke gemeenten zijn. Bisschoppen riepen eerder al op de missen tijdens kerstavond niet open te stellen voor kerkgangers, om zo bewegingen van veel mensen tegelijk te voorkomen. Op eerste kerstdag is er een maximum van dertig bezoekers welkom, naast de bedienaren, medewerkers en zangers. Alle diensten zijn online te volgen.

Omroep West zal donderdagavond de kerstmis uit de Sint-Janskerk in Gouda rechtstreeks uitzenden. De Kerstnachtdienst is vanaf 21.00 uur via onze website en op TV West te volgen.

Gezondheidsraad adviseert over Pfizer-vaccin

De Gezondheidsraad komt donderdag aan het eind van de middag met een nader advies aan het kabinet over het vaccineren tegen corona. Eerder gaf de raad al een voorlopig advies over het toedienen van vaccins tegen corona in het algemeen, nu wordt het toegespitst op het vaccin van Pfizer, dat inmiddels als veilig en werkzaam is bestempeld en ook voor ons land is goedgekeurd.

Als het vaccin van Moderna ook wordt goedgekeurd, vermoedelijk 6 januari, dan komt ook daar weer een apart advies over, net als over alle nog volgende geschikte vaccins. Bij elk nader advies wordt gekeken hoe het nieuwe middel op de beste manier kan worden gebruikt en voor wie.

Negatieve test verplicht voor reizigers uit alle risicogebieden

Reizigers die met het vliegtuig naar Nederland willen komen vanuit een risicogebied moeten vanaf volgende week een negatieve coronatest kunnen tonen die niet meer dan 72 uur oud is. Dat schrijft minister Hugo de Jonge woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De verplichting gaat 29 december in en zal voor de meeste landen gelden, aangezien het overgrote deel van de wereld als risicogebied wordt aangemerkt door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het kabinet werkt nog aan een aparte maatregel, om ook trein- en busreizigers uit het buitenland te verplichten een negatieve test bij zich te hebben, aldus De Jonge.

'Kans te overlijden in ziekenhuis aan corona gehalveerd'

Mensen met corona die worden opgenomen in het ziekenhuis lopen tijdens de tweede golf fors minder kans te overlijden aan het virus. Dat blijkt volgens onderzoekers uit onderzoek onder bijna duizend patiënten in acht Nederlandse ziekenhuizen, meldt Nieuwsuur. Betere behandelmethodes zijn waarschijnlijk de oorzaak van de afname.

Ten opzicht van de eerste golf nam de sterfte met 47 procent af. Aan het onderzoek deden acht Nederlandse ziekenhuizen mee: het Leids Universitair Medisch Centrum, het Erasmus MC, het Radboudumc, het Maastricht UMC+, het Amphia Ziekenhuis, het Franciscus Gasthuis, het OLVG en het Zaans Medisch Centrum.

