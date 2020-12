Coronavirus: Aantal nieuwe besmettingen bijna gelijk, 'door corona kerst om nooit te vergeten'

Leids onderzoek: Abbott-test minder betrouwbaar dan gedacht

De sneltest van de farmaceut Abbott mist 40 procent van de coronagevallen. Dit blijkt uit een onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). 'Ik ben geschrokken', vertelt arts-microbioloog Maurine Leversteijn-Van Hall, die bij het Leidse onderzoek was betrokken. De sneltest van Abbott wordt zowel bij GGD-locaties als in commerciële teststraten gebruikt.

LEES OOK: LUMC: Veelgebruikte sneltest minder betrouwbaar dan gedacht

Kritiek op kerkbezoek minister Bijleveld

Minister Ank Bijleveld van Defensie heeft gisteravond een fysieke kerkdienst bezocht in haar woonplaats Goor. Vakbond AFMP vindt het kerkbezoek van de defensieminister in coronatijd niet handig, meldt RTV Oost. 'Als minister heeft ze een voorbeeldfunctie.'

Waar de rooms-katholieke kerken in Nederland alle vieringen op kerstavond schrapten om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, waren de deuren van de Hofkerk in Goor gisteravond geopend. Voor hen die geen internet hebben of echt eenzaam zijn, aldus de kerk.

Minister Bijleveld beaamde de constatering van een verslaggever dat ze 'niet echt voldeed aan het stereotype eenzame oudere', maar ging verder niet in op haar bezoek. 'Ze was daar als privépersoon', laat haar woordvoerder weten. 'Er waren in totaal maar zestien personen bij de bijeenkomst aanwezig en omdat haar man veel doet voor de kerk, is ze daarnaartoe gegaan.'

'Door corona een kerst om nooit te vergeten'

Laura de Vries had de plannen voor de kerst al gemaakt. Zo zou ze met haar kinderen op bezoek gaan bij haar ouders. Maar corona gooide roet in het eten. Uitgerekend op de dag voor Kerstmis kregen beide ouders van Laura te horen dat ze besmet zijn met het coronavirus.

Er kon hierdoor direct een streep door het traditionele kerstdiner. 'Het was een grote schok', vertelt Laura. 'Zeker omdat mijn vader in een risicogroep zit.' Toch wilde de familie de kerstdagen niet ongemerkt voorbij laten gaan. Juist ook om haar ouders nu even een hart onder de riem te steken. En zo werd op Eerste Kerstdag 's morgens vroeg de 'Zingende kerstman' nog geboekt.

De zingende kerstman trad speciaal op voor de ouders van Laura. | Foto: Eigen foto

In een speciale auto kwam hij naar Leidschendam waar hij in de voortuin van de ouders van Laura een privéconcert gaf, geheel coronaproof. De optredende kerstman buiten op de stoep, met de kinderen en kleinkinderen als toeschouwers in de tuin en de ouders van Laura achter het keukenraam. Het was volgens Laura een geslaagde middag. 'Het was een kerst om nooit meer te vergeten. Apart, maar toch voor heel even samen.'

Aantal nieuwe coronabesmettingen blijft vrijwel gelijk

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 11.550 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Dat zijn er ongeveer even veel als het instituut er donderdag noteerde. Volgens gecorrigeerde cijfers werden toen 11.529 positieve testresultaten gemeld.

Tussen donderdag- en vrijdagochtend zijn 97 sterfgevallen geregistreerd die zijn gerelateerd aan Covid-19. Een dag eerder waren dat er 89. Dit betekent niet dat deze mensen allemaal de afgelopen 24 uur zijn overleden. Cijfers komen soms met vertraging binnen.Het aantal coronabesmettingen is de afgelopen weken steeds verder opgelopen.

Met een strenge lockdown hoopt het kabinet daarin verandering te brengen. De maatregelen gingen in op 15 december, tien dagen geleden. Een effect is nog niet te zien in de dagelijkse besmettingscijfers.

Bijzondere verjaardag: tijdens kerst in coronatijd

Als kerstkind je verjaardag vieren, is op zich al best bijzonder. Maar wat blijft daarvan over nu we in een strenge lockdown zijn beland? Meneer Lagerwerf (87) verdeelt de tijd over zijn twee dochters en hun kroost, Maaike (25) verblijft met haar gezin in een hotel aan het strand en Ivan (bijna 20) heeft zijn drie beste vrienden uitgenodigd.

LEES OOK: Jarig met kerst in coronatijd: 'Mis vooral familie'

Iets minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Het totaal aantal coronapatiënten dat is opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, is licht afgenomen. Vrijdag gaat het om 2297 patiënten, vijf minder dan donderdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de verpleegafdelingen, buiten de intensive care, liggen nu 1704 coronapatiënten, acht minder dan een dag eerder. Op de intensive cares liggen 593 coronapatiënten, drie meer dan donderdag. Zeven van hen liggen op een ic in Duitsland, een meer dan de dag ervoor.

Donderdag was sprake van een lichte toename van het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, woensdag bleef het aantal juist gelijk. De afgelopen weken nam het aantal coronabesmettingen flink toe. Daarna steeg het aantal ziekenhuisopnames. De verwachting is dat de drukte in de ziekenhuizen nog verder zal toenemen, ook als door de lockdown het aantal nieuwe besmettingen binnenkort zal gaan afnemen, zoals het kabinet hoopt. Een lager aantal besmettingen heeft pas na enige tijd effect op de ziekenhuisopnames.

Paus houdt vervroegde en sombere kerstavondmis

Zelfs in de slechtste tijden zouden christenen geloof in God moeten hebben, zei paus Franciscus in een sombere, door corona overschaduwde kerstavondmis in de Sint-Pietersbasiliek in Rome. In verband met de coronacrisis en de avondklok in Italië begon de viering twee uur eerder dan normaal.

Zo'n tweehonderd personen, geestelijken en ander publiek, woonden de mis bij, in plaats van de gebruikelijke duizenden. Ze hielden afstand en droegen mondkapjes.

De Jonge na nieuw advies: eerste vaccins naar zorgpersoneel

Het kabinet houdt vast aan het plan om de eerste lading vaccins van producent BioNTech/Pfizer in te zetten voor zorgmedewerkers in onder meer verpleeghuizen en instellingen voor verstandelijk gehandicapten, hoewel de Gezondheidsraad adviseert het vaccin primair in te zetten voor ouderen. Dat schrijft coronaminister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister wil volgende leveringen wel primair voor mensen ouder dan zestig jaar inzetten, zoals de Gezondheidsraad adviseert. De raad kwam donderdagavond met een nieuw advies, in reactie op de goedkeuring van het vaccin door het Europees geneesmiddelenbureau EMA.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.