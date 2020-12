'VVV-scenario' spookte door hoofd Michiel Kramer: 'Hebben laten zien dat we kunnen ballen'

Michiel Kramer heeft zondag tegen Ajax in de tweede helft een ADO Den Haag gezien dat kan voetballen. De spits was bang voor een 'VVV-scenario' - Ajax won eerder dit jaar met 13-0 van VVV-Venlo - maar zo'n monsterscore bleef de Haagse formatie bespaard. ADO verloor met 2-4 van de koploper van de eredivisie.

'We hebben in de tweede helft laten zien we dat kunnen voetballen. Weliswaar omdat Ajax gas terugnam, maar we kunnen ballen', zegt Kramer na de nederlaag. Met een vijfmansverdediging bleef het twintig minuten lang 0-0. Na de openingstreffer brak er iets bij de Haagse formatie, waardoor Ajax in slechts twaalf minuten nog drie doelpunten kon produceren. Kramer: 'Daar hebben we de wedstrijd verloren.'

'Het ging te snel voor sommigen', is de lezing van trainer Ruud Brood. 'Maar bij mij is zo'n scenario niet door m'n hoofd geschoten. Ik word juist boos dat we zo'n doelpunt als de eerste weggeven. Dat is onnodig. En misschien hadden we toch wel een beetje ontzag voor Ajax, maar verdedigend bleven we toch wel de eerste twintig minuten overeind. Uiteindelijk heb ik in de tweede helft wel een ploeg gezien die zijn rug gerecht heeft.'

Voorbeeld

Brood was tevreden over de twee nieuwelingen. Jamal Amofa maakte zijn basisdebuut en invaller Jonathan Mulder mocht na rust zijn eerste minuten maken. 'Jamal was het voorbeeld in de eerste helft, met onder meer z'n tackles. Dat wilde ik graag meer zien. Ook Jonathan heeft het goed gedaan, net als Samy (Bourard, red.), die veel energie in de ploeg bracht.'

