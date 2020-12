Darter Jeffrey de Zwaan zit vast in Engeland: 'Ik zit hier nog wel eventjes'

De Zwaan ging zondag met 3-0 onderuit tegen de Engelsman Ryan Searle. 'Die avond probeerden we nog naar de Eurotunnel te rijden, maar die was al dicht', vertelt De Zwaan in West Wordt Wakker op Radio West. 'Toen zijn we maar terug naar het hotel gegaan. Ik heb de ambassade gebeld. Maar omdat er een negatief reisadvies geldt kan er niets geregeld worden. Ik zit hier nog wel eventjes.'

Het grootste gemis vindt de darter dat hij zijn vriendin al bijna twee maanden niet heeft kunnen zien. 'Ze werkt in de zorg op een afdeling met coronapatiënten. Samen hebben we afgesproken dat we elkaar even niet konden zien om het WK veilig te stellen. Dat is inmiddels al zeven weken geleden. Dan ga je elkaar heel erg missen.'

Geen paniek

Het reisverbod kan zeker tot 1 januari duren. Tot die tijd kan De Zwaan waarschijnlijk niet naar huis. Toch lijkt er in Engeland van paniek nog geen sprake te zijn. De Zwaan: 'Ik merk er heel weinig van. Gisteren zijn we nog even gaan wandelen. Iedereen lijkt er nog heel normaal onder.'

Ook de Naaldwijkse darter Maik Kuivenhoven (32) was in Londen voor het WK darts. Hij kreeg het net als De Zwaan niet meer voor elkaar om het land op tijd te verlaten. 'Ik zit nu met een vriend in het hotel. Dit is toch een risico dat je neemt als je naar een oranje gebied reist.' De Westlander verloor op zondagmiddag met 0-3 van Engelsman Matthew Edgar. Net als De Zwaan wacht Kuivenhoven de situatie in alle rust af. 'Meer kan ik nu niet doen', aldus Kuivenhoven.

