Aantal doden door geweld gedaald in 2020: steekpartijen en huiselijk geweld

23 februari:

In een huis aan de Robijnstraat in Alphen aan den Rijn steekt de dan 18-jarige Tariq zijn 16-jarige neefje dood terwijl ze aan het gamen zijn. Een andere neef raakt daarbij gewond, daarna valt Tariq zijn moeder en een willekeurige voorbijganger aan. De rechtbank legt hem jeugd-tbs op. Volgens deskundigen kan de steekpartij hem niet worden aangerekend.

24 februari:

De 40-jarige Jolanta J. zou haar man hebben doodgestoken in een huis op de Koninginneweg in Bodegraven. Over de dood van de man van 40 is nog veel onduidelijk. J. zit vast en wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum.

5 maart:

Een 41-jarige man uit Den Haag overleed aan de verwondingen die hij opliep op 22 februari na een ruzie tijdens een verhuizing in de Sand Ambachtstraat in 's-Gravenzande. De man werd neergestoken door Mariusz S. Het slachtoffer wilde zijn halfzus helpen om haar spullen te verhuizen. De vrouw had een relatie met S. die beweerde dat hij handelde uit noodweer. De rechtbank legde hem zes jaar cel op.

18 april:

Een man van 36 overleed na een steekpartij op de grens van de Weimarstraat en de Mient in Den Haag. Al snel werd een 48-jarige Hagenaar aangehouden. De man beroept zich op noodweer, en werd korte tijd na de steekpartij weer vrijgelaten.

31 mei:

Ismail D. zou zijn vrouw (34) gewurgd hebben in hun huis aan de Reigerlaan in Ter Aar. De 46-jarige Soedanees ontkent dat hij zijn vrouw heeft omgebracht. D. zit vast, de zaak tegen hem gaat begin januari verder.

7 juni:

Een man van 36 wordt neergestoken in een huis op Hoogvlietstraat in Den Haag. Zwaargewond stort hij buiten in elkaar en overlijdt. Buren zien de fatale ruzie. De verdachte, nu 41, vlucht op de fiets en wordt later aangehouden. In de rechtbank zegt hij dat hij zich niets meer kan herinneren van die nacht.

Onderzoek na fatale steekpartij in de Hoogvlietstraat | Foto: Regio15

31 juli:

In haar appartement aan het Abdijland in Leidschendam wordt de 31-jarige Emmy doodgestoken. Een omwonende is getuige van een worsteling op het balkon. Diezelfde avond wordt de 34-jarige Amsterdammer Aron S. aangehouden. Hij heeft bekend.

Bloemen voor de doodgestoken vrouw in Leidschendam | Foto: John van der Tol

10 augustus:

Aan het eind van een warme zomermiddag loopt een ruzie tussen twee drillrapgroepen uit op een fatale steekpartij op de Pier van Scheveningen. Het slachtoffer, de 19-jarige Cennethson Janga uit Rotterdam overlijdt in het ziekenhuis. De dood van Janga brengt een discussie op gang over wapenbezit onder jongeren en drillrap. Voor de steekpartij zitten twee verdachten vast, een is nog voortvluchtig.

De politie doet onderzoek bij de Pier | Foto: Sennah Kalkman

1 september :

Chakib (36), ofwel Sjakie, is het slachtoffer van een dodelijke steekpartij in een huis in de Colignylaan in Delft. Zijn dood is voor de buurt een raadsel. Eind oktober pakt de politie in Spanje een 23-jarige Delftenaar op in verband met de steekpartij. Een paar dagen later meldt een man van 22 zich bij de politie. Ze worden allebei verdacht van betrokkenheid bij de dood van Chakib.

5 september:

Wie stak de man met het witte hondje dood? Dat is de vraag die de politie moet beantwoorden na de dood van Arturs Bardins. De 38-jarige Bardins werd zwaargewond gevonden in het portiek van zijn flat aan de Schoutendreef, hij overlijdt korte tijd later. Een week later wordt een dakloze man van 23 aangehouden.

Passantenonderzoek op de Schoutendreef | Foto: Politie Den Haag

20 oktober:

De echtgenoot van een zwaargewonde vrouw belt op 18 oktober de ambulance. Zijn vrouw gaat mee vanuit haar huis aan de Haagse Vrederustlaan naar het ziekenhuis. Daar overlijdt ze twee dagen later. De 49-jarige man werd direct aangehouden en zit vast als verdachte. Hij wordt verdacht van poging moord of doodslag op zijn echtgenote.

24 oktober:

De 35-jarige Gita die al twee weken vermist is, wordt dood gevonden in haar huis in de Haagse Wognumstraat. De buurt is geschokt na het overlijden van de vrouw, die op het punt stond haar relatie verbreken. Een man van 26 uit Zoetermeer is aangehouden, zijn rol wordt onderzocht.

Gita | Eigen foto

20 december:

Een vrouw van 35 wordt dood gevonden in een huis aan het Lindeplein in Noordwijk. Volgens buurtbewoners is het slachtoffer Pools. Een buurman vertelt dat er de laatste tijd vaker politie op het plein stond die het huis in de gaten houden. De politie heeft in Frankrijk een man van 25 aangehouden.

Een overzicht van de afgelopen jaren:

2010: 17 moorden

2011: 17 moorden

2012: 17 moorden

2013: 11 moorden

2014: 11 moorden

2015: 9 moorden

2016: 7 moorden

2017: 14 moorden

2018: 16 moorden

2019: 14 moorden