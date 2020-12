Kijk hier naar het bijzondere kersthuis van Marijke

Dit jaar is het anders gegaan met het kersthuis van Marijke. Als ras-Hagenees is ze afgelopen zomer verhuisd naar het Westland. Een nieuw 'kersthuis' voor Marijke. 'Ik heb het enorm naar mijn zin in mijn nieuwe huis, maar door de verhuizing heb ik het wel wat rustiger aan gedaan dit jaar.'

Duizenden lampjes

'Rustig' wil ik het nieuwe huis van Marijke niet direct omschrijven. Het plafond en de muren van de woonkamer zijn volledig bedekt met kerstversiering. Alles in de kleuren zwart, grijs en zilver. Daarbij is de meeste kerstverlichting blauw, waardoor de woonkamer eerder iets wegheeft van een diepzeeduik in kersttijd.

'Ik ben dit jaar pas begin december begonnen, normaal beginnen we in augustus. Als iedereen op het strand ligt dan gaan Frans en ik de kerstboom uitpakken. Ik weet wel al wat ik volgend jaar ga doen. Het thema wordt heel bijzonder: 'Fifty shades of grey meets christmas'. Dus veel grijstinten en ook een beetje kinky. Daarbij heb ik in dit nieuwe huis een tuin, dus ik wil een kerststal maken. Iedereen zal weten dat ik hier ben komen wonen,' zegt Marijke lachend.

'Volgend jaar begin ik op 1 augustus'

Frans en Marijke kijken in het volledige blauwe licht trots om zich heen. 'Dit jaar is nog een tussenjaar, volgend jaar beginnen we op 1 augustus. Toch Frans?' Frans knikt, hij is volgend jaar zomer ook weer van de partij om de kerstlampjes op te hangen terwijl het gros van Nederland dan waarschijnlijk nog op het strand ligt.