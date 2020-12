Delft maakt statement met gat in begroting: 'Anders geen gehoor bij overheid'

Dat Delft onder preventief toezicht van de provincie terecht is gekomen vanwege een tekort in de begroting, is een bewuste keuze geweest. 'Met een sluitende begroting vinden we geen gehoor bij de overheid', zegt wethouder van Financiën, Stephan Brandligt. 'We vonden het tijd om te laten zien dat de grens is bereikt. Dat we eigenlijk al over de grens heen zijn.'

Wanneer een gemeente geen sluitende begroting presenteert, komt het onder preventief toezicht van de provincie. Dat gebeurt nu ook met de gemeente Delft. De gemeente presenteert een begroting met een tekort van ruim 6 miljoen euro in 2021. Onder preventief toezicht betekent dat er een herstelplan met bezuinigingen moet worden gemaakt én dat de gemeente voorlopig toestemming moet vragen aan de provincie voordat de gemeente geld mag uitgeven.

Dat is geen pretje voor een gemeente, maar volgens de wethouder kon het niet meer anders. Het presenteren van een niet-sluitende begroting is een statement richting het Rijk. 'We hebben er voor gekozen om nu echt eens te laten zien dat we te weinig geld krijgen', zegt Brandligt in het radioprogramma West Wordt Wakker.

Meer taken, minder geld

Volgens Brandligt is Delft zeker niet de enige gemeente die worstelt met de financiën. 'Het gat is niet alleen in Delft, maar eigenlijk bij alle gemeenten. Dat komt doordat wij steeds meer taken van het Rijk krijgen, met te weinig geld. Dat stapelt zich zo langzamerhand op.'

Vooral in het sociaal domein - waar alle zorgtaken van de gemeente onder vallen - lopen de verantwoordelijkheden (en dus de kosten) voor de gemeenten op. 'Maar niet alleen daar, we krijgen ook allerlei andere taken naar ons toe waar we niet genoeg geld voor krijgen. Dat leidt tot dit gat uiteindelijk.'

Met sluitende begroting geen gehoor

Andere gemeenten wringen zich in allerlei bochten - met bezuinigingen of door het lenen van geld - om zo toch dekking te vinden voor de uitgaven, waardoor ze niet onder curatele van de provincie komen. Meerdere gemeente trokken ook al aan de bel bij de landelijke bewindvoerders. 'Maar dan horen we normaal gesproken van de minister: de begroting sluit toch gewoon, wat is het probleem? Met een sluitende begroting vinden we dus geen gehoor in Den Haag', stelt Brandligt.

Volgens de wethouder van Financiën is het geen ramp voor Delft om nu onder preventief toezicht te staan. 'Het is niet om blij van te worden, maar we hebben goede afspraken met de provincie gemaakt. Dat we nu een herstelplan moeten maken, is ook geen verrassing. Zodra we dat herstelplan in maart presenteren, vervallen we weer in het gewone toezicht. Dus het probleem valt nog wel mee.'

Gevolgen voor inwoners Delft

Toch gaan de inwoners van Delft de gevolgen van het herstelplan wel merken. 'Dat zeker', weet Brandligt. 'We zijn nu aan het kijken wat we kunnen doen.' Waar de bezuinigingen het meeste pijn gaan doen, is nog niet bekend. 'Alles ligt onder de loep. Alles is bespreekbaar. Alle mogelijkheden worden bekeken.'

