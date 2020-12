Gestolen 'Miss Molly' is weer terug bij eigenares: 'De dief had wel smaak!'

Anouck Streefkerk was radeloos toen afgelopen vrijdag haar geliefde MGB 'Miss Molly' werd gestolen uit de parkeergarage naast de Albert Heijn aan de Soestdijkkade in Leiden-Noord. Nu kan Anouck weer opgelucht ademhalen, want Miss Molly is weer terecht.

'Lieve dief, breng haar terug dan lullen we wat mij betreft nergens meer over', dat schrijft Anouck op Facebook nadat ze ontdekt dat haar auto is gestolen, zo meldt mediapartner Sleutelstad. Via de politie en social media heeft ze een oproep gedaan om naar haar geliefde auto uit te kijken. Lang hoeft ze niet te wachten. Zaterdagmorgen rijdt Miss Molly langs een verkeerscamera die het kentekenplaat van de auto registreert.

Agenten van de politie eenheid Rotterdam Rijnmond-Oost treffen de auto diezelfde ochtend aan op een parkeerplaats bij het Kralingse Bos in Rotterdam. Twee mannen staan op dat moment bij de auto. Een van hen wordt aangehouden op verdenking van autodiefstal. Het onderzoek naar zijn betrokkenheid bij de zaak loopt nog.

'Hij had wel smaak'

Anouck kan haar geluk niet op. Via Facebook stuurt ze een bedankbericht. 'Molly lijkt in orde. Ze is niet stuk, voor zo ver ik weet. De verdachte is aangehouden en verhoord. Het lijkt er op dat hij warmte en een slaapplek nodig had. En laten we eerlijk zijn; hij had wel smaak', luidt het opgeluchte bericht.

Dat Miss Molly een dame met een handleiding is blijkt uit een eerder bericht van Anouck. 'Ze verliest ergens olie. Verbruikt ongeveer net zoveel koelvloeistof als ik wijn verbruik. Haar benzinemeter doet het heel soms wel, maar meestal niet. En heb je al die snoeren gezien die uit haar middenrifje komen? Stop ze alsjeblieft niet terug in dat gapende gat wat je ziet. Want dan krijg je rook, heel veel rook.' Ondanks alle gebreken is Anouck dankbaar weer met haar auto herenigd te zijn.

