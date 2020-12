Verkoop vuurwerk volledig aan banden: 'Voor dit besluit moet je wel heel erg de weg kwijt zijn'

De vuurwerkhandel wordt dit jaar nog verder aan banden gelegd, zo heeft het kabinet maandag laten weten. 'We mogen het wel verkopen, maar we mogen het niet bezorgen en mensen mogen het ook niet komen afhalen', legt Frits Broks van de Rijswijkse Vuurwerkhal uit. 'Onbegrijpelijk dat ze dit ook nog van ons afpakken.' Kortom: het vuurwerk mag het pand niet uit.

Door de lockdown zijn alle niet-essentiële winkels gesloten. De vuurwerkhandelaren hadden het ministerie daarom gevraagd of ze het categorie 1-vuurwerk, het lichte vuurwerk dat niet onder het vuurwerkverbod valt, mochten bezorgen of dat klanten hun bestelling kunnen afhalen. Maar ook dit mag niet. 'Ongelofelijk dat ze ons dat beetje omzet niet gunnen', vertelt Broks boos. 'Op deze manier helpen ze een hele branche om zeep.'

Het steekt Broks dat supermarkten en bouwmarkten die vuurwerk in hun assortiment hebben dit wel nog mogen verkopen. 'Ik heb naast de vuurwerkhandel ook een garage. En die mag ook gewoon openblijven, maar alleen voor servicebeurten. Ik mag nog geen liter olie verkopen. Of dus vuurwerk. En dat terwijl het vuurwerk op een kermis of markt wel te verkrijgen is. Want als je voorraad onder de 200 kilo is dan gelden veel regels niet. Het is allemaal heel dubbel.'

Illegaal knalvuurwerk

Broks denkt dat de nieuwe beperkingen er niet voor gaan zorgen dat er met de jaarwisseling minder vuurwerk afgestoken gaat worden. 'Er is nu al weken overlast door het vuurwerk. Jongeren willen gewoon knallen, zeker in deze deprimerende tijd. Je zorgt er op deze manier alleen maar voor dat de markt overspoeld gaat worden met illegaal knalvuurwerk. Want dat is wel op elke hoek verkrijgbaar. Daarom vind ik het zo dom dat de regering met deze regels komt.'

De vuurwerkbranche is compensatie beloofd, maar Broks weet niet of dat voldoende is. 'We hebben dan wel de garage, maar wij zijn voor 80 procent afhankelijk van de verkoop van vuurwerk. Dus het is een behoorlijke schadepost. De minister heeft wel compensatie beloofd, maar dat komt waarschijnlijk pas in maart. Ik weet niet hoe het met de minister zit, maar ik krijg op 1 januari al de rekeningen die ik voor komend jaar moet voldoen. Dus ik hoop dat hier wel rekening mee gehouden wordt.'

Levensvreugde minimaal

De eigenaar van de Rijswijkse vuurwerkhandel verwacht dat het laatste woord nog niet over de kwestie is gezegd. 'Natuurlijk komt de regering nu pas met de mededeling zodat er maar weinig tijd is om nog een rechtszaak aan te spannen. Voor er dan een uitspraak is, dan is het allemaal al te laat. Maar ik heb al een brief gestuurd naar de Omgevingsdienst dat het verbod niet kan, en ik weet dat veel andere handelaren dit ook al gedaan hebben.'

Maar het steekt Broks nog het meest dat de regering wat leuks onmogelijk maakt. 'Juist in dit jaar is de levensvreugde al minimaal', zo vertelt hij. 'En dan ontneem je kinderen het plezier om wat grondbloemen of ander klein vuurwerk af te steken. Dan moet je toch behoorlijk de weg kwijt zijn als je juist in deze tijd dit besluit neemt, terwijl er diverse alternatieven zijn die volledig coronaproof zijn.'

LEES OOK: Vuurwerkhandelaar over verbod: 'Wij verwachten een roerig oud en nieuw met illegaal vuurwerk'