Buurt tast in duister over dode vrouw in Noordwijk: 'Heel naar voor haar familie'

Een aantal omwonenden had de politie wel zien staan zondag, maar maandag in de loop van de dag dringt bij de meesten het nieuws pas door dat er in het pand aan het Lindenplein op de hoek met de Voorstraat een dode vrouw (35) is gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze is omgekomen door een misdrijf en heeft een deel van het plein afgezet voor onderzoek. De vrouw is het dertiende slachtoffer van dodelijk geweld dit jaar in onze regio.

Buurtbewoners vertellen dat het slachtoffer een Poolse vrouw is. Buurman Richard kijkt vanuit zijn raam in het huis van het slachtoffer en achteraf denkt hij dat hij de vrouw heeft zien liggen. 'Het is heel vervelend dat dit gebeurd is en heel naar voor de familie. Die konden haar zondag niet bereiken en die maakten zich zorgen om haar en dan nu dit.'

Of hij haar goed kent? 'Nee, niet echt', antwoordt hij. 'Het is een komen en gaan van Poolse mensen in dat pand', vertelt hij. 'Je kunt het allemaal niet bijhouden. Ik houd als buurman alleen een beetje in de gaten dat ze een beetje rustig aan doen.' Richard vertelt dat er weleens ruzie is, maar het fijne weet hij er ook niet van. 'Je weet niet wat er achter de voordeur gebeurt.'

Regelmatig politie

Een buurman was het opgevallen dat er de laatste anderhalve maand regelmatig een politieauto op het plein stond die -vermoedt hij- het bewuste huis in de gaten hield. 'Verder tast ik in het duister', antwoordt hij gevraagd naar wat zich nu precies heeft afgespeeld.

Zijn dochtertje wees hem maandagochtend op de grijze bussen van de politie. 'Je schrikt dan toch wel een beetje', zegt hij.

Witte pakken

Een deel van de parkeerplaatsen op het Lindenplein wordt maandag ingenomen door bussen van de forensische opsporing van de politie en auto's van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Agenten vergaderen in een van de bussen, in het huis wordt sporenonderzoek gedaan door agenten in witte pakken.

Bij het hotel-restaurant aan de overkant weten ze ook niet meer dan de paar regels die ze op internet hebben gelezen, ook de kapper die buiten een sigaretje staat te roken, zegt van niks te weten. Aan de andere kant van de afzetting, in het oude bankgebouw vragen ze zich ook af wat er gebeurd is. 'We hebben dit weekend niet gewerkt, dus we weten van niks', vertelt een medewerkster.