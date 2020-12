Een jaar na de dood van Bilal: 'Het helen gaat langzaam'

'We dachten dat het zou helen, maar het gaat langzaam. Ook bij positieve momenten sta je er bij stil dat hij er niet meer zal zijn. Dat is zwaar. Op een dag als vandaag sta je er bij stil, je denkt hoe het had kunnen zijn.' Suudioglu kende Bilal vijftien jaar en hij begeleidt met De Jonge Ooievaar jongeren in Laakkwartier. 'Je ziet ook bij de jongeren dat ze emotioneel zijn, ze staan er echt bij stil. Ze hadden graag een herdenking gehouden, maar dat kan niet door de coronamaatregelen. We spreken elkaar online op WhatsApp, daar delen we foto's en verhalen. We hadden graag bij elkaar gekomen, maar het kan niet.'

Bilal wordt vorig jaar neergestoken bij de tramhalte aan de Rijswijkseweg/Goudriaankade. Op de plek van de steekpartij zijn nog met regelmaat bloemen te zien, Suudioglu verwacht dat dat niet snel uit het straatbeeld zal verdwijnen: 'De bloemen zullen altijd wel blijven. De jongeren willen dat het er mooi uitziet, ter herinnering. Ik denk dat er vandaag weer bloemen gelegd worden.'

Muurschildering

Kort na het het overlijden van Aydin werd gepleit voor een monument tegen zinloos geweld, de jongerenwerker in Laakkwartier laat weten dat de pijlen nu meer gericht zijn op het maken van een muurschildering in de wijk. 'Daar zijn we nu mee bezig. Niet een muurschildering van Bilal, maar een waar je de buurt in ziet. Het moet illustreren wat voor figuur hij in de wijk was. Het was een rolmodel. Met de gemeente zijn we in overleg of dat het kan, ze weten in ieder geval dat de wens er is.'

Suudioglu zegt dat Aydin nog steeds voortleeft onder de jongeren in Laakkwartier: 'We vragen ze nu bijvoorbeeld pleintjes schoon te maken, positief gedrag nemen ze snel over. Er gebeuren mooie dingen, daar had Bilal bij leven maar nu ook een goede invloed op.'

Waterputten in ontwikkelingslanden

Na het overlijden van Aydin werd een crowdfunding opgezet om geld op te halen en ter nagedachtenis waterputten te openen in ontwikkelingslanden. Met de actie werd ruim 38.000 euro opgehaald, goed voor 84 putten in Pakistan, twee in Bangladesh en een in Turkije. In Turkije is de put geplaatst vlakbij een ziekenhuis in Giresun, de geboortestad van de vader van Aydin.

'Ik ben zelf met de broer van Bilal en twee anderen in Pakistan geweest om de waterputten te controleren. Het is aan de ene kant mooi om te zien, maar het was ook een emotionele reis met elkaar.'

Rechtszaak

De inhoudelijk behandeling van de zaak door de Haagse rechtbank vindt waarschijnlijk pas in 2021 plaats. 'Dat is wel een opluchting, we hopen dat er gepaste straf komt.' De rechtbank oordeelde in september dat twee verdachten langer vast zouden blijven zitten. De advocaten van beide verdachten hadden gevraagd om opheffing van het voorarrest. 'In het begin leek het alsof het binnen een paar dagen duidelijkheid zou komen. Dat bleek niet zo te zijn.'