Wilma heeft een kersttuin 'Mensen maken foto's van mijn huis om er kerstkaarten van te maken'

Ook Wilma heeft dit jaar met de kerst minder mensen over de vloer. 'Het is een andere kerst dan normaal, maar daarom vind ik juist dat je het extra gezellig moet maken. Mijn kerstversiering straalt vooral gezelligheid uit, het is voor iedereen die langsloopt. Sommige mensen maken er foto's van om er vervolgens een kerstkaart van te maken.' Ook binnen is de kerst-hobby van Wilma niet gestopt. De verlichting is heel warm en subtiel. Een enorme notenkraker 'bewaakt' de kerstboom

Sneeuw

'Zal ik even de sneeuw aanzetten?', vraagt Wilma. Met een brommend geluid komen er ineens allemaal kleine vlokjes tevoorschijn. 'Oh, ik zie dat we aan de andere kant ook een sneeuwmachine moeten hebben, alleen voor de deur hebben we nu sneeuw', zegt Wilma. Ondanks de plaatselijke verdeling van de sneeuw heeft Wilma een prachtige kerstdecoratie voor haar huis. 'Ik vind het leuk dat ik met deze kerstversiering mensen wat kan laten zien, ze blij kan maken.'