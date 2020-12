Jongeren aangehouden voor voorbereiden ontploffing

De politie had anonieme meldingen ontvangen dat een jeugdgroep brandstichting of een ontploffing aan het voorbereiden was en stelde een onderzoek in. Maandagochtend deden agenten invallen in negen woningen in Honselersdijk.

Daarbij werden vier verdachten aangehouden: drie van hen voor betrokkenheid bij het voorbereiden van de brandstichting of ontploffing. De vierde verdachte, een 21-jarige man, werd aangehouden voor drugsbezit. In een woning aan de Nachtegaalstraat werden drugs, twee kluizen en een hoeveelheid contant geld gevonden. Het geld, de drugs en de goederen zijn voor nader onderzoek in beslag genomen.

Overlast

De vier verdachten horen volgens de politie bij een groep jongeren die al enige tijd voor overlast zorgt in de buurt van de Nachtegaalstraat in Honselersdijk.