Herinnering aan overleden kind blijft levend dankzij video Living Memories

'Tot een maand of drie was het een vrij normale baby', zegt moeder Melissa Heuvelman. 'Liv draaide zich dan wel minder om, en pakte geen dingen zoals kinderen van die leeftijd normaal doen, maar toen kreeg ze last van krampjes.' De dokter stelde al snel de diagnose: ziekte van Krabbe, een zeldzame stofwisselingsziekte. Liv zou niet oud worden.

'Op 5 april dit jaar is zij overleden', zegt Melissa als we met haar bij het graf van Liv in Lekkerkerk staan. Haar broertjes van twee en vijf hebben het helemaal volgebouwd met speeltjes en windmolentjes. De decembermaand is moeilijk voor haar. 'Ik dacht altijd: waarom zou dat moeilijker zijn dan augustus of oktober? Maar nu ik het zelf ervaar snap ik het wel. Het is een tijd van samenzijn, met de familie compleet. Maar mijn familie is nooit meer compleet.'

Blijvende herinneringen

De familie hecht veel waarde aan de video die Stichting Living Memories voor ze maakte: het is een videoportret als levende herinnering aan Liv. Daarin zijn bijvoorbeeld de alledaagse momenten met Liv vastgelegd, die vooral achteraf erg waardevol zijn om terug te kijken. Tientallen vrijwilligers helpen er kosteloos aan mee om de herinneringen van zieke kinderen op deze manier te behouden.

Liv werd in haar laatste dagen gefilmd. 'Liv was toen al behoorlijk ziek', zegt Melissa, 'maar je ziet haar in haar gewone doen. We eten wat, we spelen wat. Vooral de jongste van twee zal later zien dat we met zijn vijven zijn geweest, dat hij echt een oudere broer is.'