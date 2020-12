Zeilschool mag arbeidsmigranten onderdak bieden, maar corona gooit roeit in het eten

'Dat is wel een tegenvaller. Voor ons is dat namelijk een stukje financiële zekerheid in de winter', verklaart Wendy Kouwenhoven, die werkt als bedrijfsleider bij de zeilschool. 'Nu betekent het dat we het financieel rustig aan moeten doen.'

In een gemiddelde zomer barst het bij De Kaag Watersport Academy van de mensen. Met name kinderen die op kamp komen, lessen volgen en allerlei activiteiten op het water kunnen doen. 'Dan is het natuurlijk een drukte van belang', schetst eigenaar Guido van Rijn.

Van muziekverenigingen tot familiereünies

Zijn vader Lex heeft de zeilschool opgericht in het jaar 1952. Met het 70-jarig bestaan in zicht, mikt De Kaag op een zo breed en innovatief mogelijk aanbod. Zo wordt er komend jaar veel gedaan met foilen, een opkomende vorm in het windsurfen en zeilen waarbij je boven het water zweeft.

's Winters verhuurt De Kaag haar onderkomen aan verschillende groepen mensen, van muziekverenigingen tot familiereünies. Er zijn 84 slaapplekken in de zeilschool. De accommodatie bestaat verder uit een woonkamer, eetzaal en recreatieruimte. En er is ook een tuin met jacuzzi.

's Ochtends deur uit, in donker terug

Vorige winter werden er bij wijze van proef ongeveer dertig arbeidsmigranten ondergebracht, voornamelijk afkomstig uit Polen en werkzaam in de bloemenhandel. 'Dat zijn heel fijne mensen, die hier komen om centjes te verdienen', zegt Kouwenhoven. 'We hebben geen last van hen gehad.'

'Ze gingen 's ochtends heel vroeg de deur uit en kwamen 's avonds in het donker pas terug', vult Van Rijn aan. 'Veel mensen zeiden tegen mij: we hebben niet eens in de gaten gehad dat er mensen in je accommodatie zaten.'

'Goede oplossing voor alle partijen'

Die situatie werd aanvankelijk gedoogd, totdat een toezichthouder van de gemeente opmerkte dat het niet mocht. Inmiddels heeft wethouder Inge van der Meer (D66) een vergunning voor twee jaar afgegeven aan de zeilschool.

De zeilschool heeft een accommodatie met 84 slaapplekken | Foto: Omroep West

Zij spreekt van een goede oplossing voor alle partijen. 'Omdat wij veel arbeidsmigranten hebben binnen Kaag en Braassem (meer dan duizend op een totaalaantal inwoners van ruim 27.000, red.) en die moeten op een goede manier gehuisvest worden.'

Minder banen in bloemensector

Van der Meer bevestigt dat er bij de gemeente geen klachten zijn binnengekomen over de arbeidsmigranten op Kaageiland. 'Wij verwachten dit de komende periode ook niet. En we zullen het na twee jaar gaan evalueren.'

We moeten wel echt eventjes rustig aan doen en een beetje oppassen - Guido van Rijn, eigenaar zeilschool

Alles lijkt dus in kannen en kruiken, maar daarmee is buiten het coronavirus gerekend. Door de crisis zijn er momenteel minder banen in de bloemensector, waardoor arbeidsmigranten ook minder nodig zijn. Bovendien is het met de huidige regels niet mogelijk om groepen mensen te laten overnachten.

Hoofd boven water houden

Kouwenhoven kijkt daarom al uit naar volgend jaar winter. 'Dan hoop ik dat wij na het watersportseizoen hier weer arbeidsmigranten mogen ontvangen. Op dezelfde prettige manier als afgelopen jaar.'

Of de zeilschool tot die tijd het hoofd boven water zal houden? 'Ja, ik heb nu geen reden om te denken dat het niet lukt', reageert Van Rijn. 'Maar we moeten wel echt eventjes rustig aan doen en een beetje oppassen.'

