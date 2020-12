Verdachte stak cipier omdat hij 'roddelend' afdelingshoofd wilde spreken, OM eist celstraf

Zelf heeft hij het niet gehoord maar tegen de 43-jarige Cor van S. is maandagmiddag bij de Haagse rechtbank zes jaar celstraf en tbs geëist omdat hij op 15 april in de PI van Alphen aan den Rijn instak op een 46-jarige cipier met een zelfgemaakt steekwapen. De gevangenbewaarder hield aan de steekpartij een wond van 1 centimeter diep en 1 centimeter lang over, slechts twee centimeter naast zijn halsslagader. Ruim voordat de eis viel was Van S. al woedend de zittingszaal uitgebeend na veel gehakketak met de rechtbankvoorzitter.

Eerder had Van S. de aanklacht, poging tot moord, al 'lachwekkend' genoemd. Volgens hem heeft hij de gevangenenbewaarder inderdaad een in een toiletrol gewikkelde scherf tegen zijn keel gehouden. Daarna werd de bewaarder met een riem om zijn nek de celdeur uitgesleurd. Al die tijd riep Van S. dat hij ene Dennis, het afdelingshoofd wilde spreken. Van S. had het idee dat deze Dennis over hem 'roddelde' en daar wilde hij hem op aanspreken.

Het Openbaar Ministerie (OM) vindt dat er veel meer aan de hand was dan alleen een bedreiging. Er werd op de zitting een waslijst aan getuigen aangehaald, medegedetineerden en collega-cipiers. Zij spraken over 'stekende bewegingen' van Van S. De plek waar het slachtoffer werd geraakt, twee centimeter naast de halsslagader, noemde de aanklaagster 'potentieel levensbedreigend'. Het feit dat Van S. al zijn kleren had ingepakt en zijn celmuren had volgeklad met een soort afscheidsbrieven ondertekend door Haagse Voodoo Cor, wijzen op voorbedachte rade.

In afwachting van plek in tbs-kliniek

Van S. zat in de PI in Alphen in afwachting van een plek in een tbs-kliniek. Vanwege onder andere ernstige mishandeling van zijn kinderen was hij door het Haagse gerechtshof veroordeeld tot 600 dagen cel en TBS met voorwaarden. Omdat hij de tbs-voorwaarden herhaaldelijk schond, was de tbs met voorwaarden omgezet in de zwaardere vorm van tbs met een behadeling van hooguit negen jaar. Voor het insteken op de cipier wil het OM nu een tbs opgelegd zien zonder een maximumduur.

De advocaat van Van S. vond dat er geen sprake was van een moordpoging op de cipier, maar van alleen een poging om zwaar lichamelijk letsel toe te brengen. Volgens de advocaat kan worden volstaan met het opleggen van een celstraf gelijk aan het voorarrest.

Slachtoffer kan werk nog niet hervatten

De cipier wilde eigenlijk in januari zijn werk weer hervatten, maar is daar mentaal nog niet toe in staat. Het slachtoffer eist 6.000 euro smartengeld. De rechtbank zal pas in het nieuwe jaar uitspraak doen in deze zaak: op 8 januari.