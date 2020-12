Extra drukte in Britse supermarkt in Wassenaar naar plotselinge sluiting Verenigd Koninkrijk

Bij Kelly's Expat Shopping hadden ze al extra producten ingekocht vanwege de Brexit. 'Maar om de laatste ontwikkelingen er ook nog bij te verwerken wordt een hele uitdaging', aldus Kelly. Sinds de coronacrisis kreeg Kelly nog maar 60 procent van de gewenste producten aangeleverd uit Engeland. 'Ik hoop dat de distributie van goederen door zal gaan, maar het is even afwachten.'

Een andere uitdaging ligt er voor een aantal Engelse personeelsleden van Kelly. Die kunnen door de sluiting van de grenzen niet terug naar huis om kerst te vieren. 'De vluchten zijn geboekt maar twee kunnen niet terug omdat de restricties nu strenger zijn in Engeland. Dus die moeten nu wel hier blijven, dus dat is allemaal wel heel sneu.'

Niet terug naar Verenigd Koninkrijk

Een van de personeelsleden is Dylan van Duin. Hij zou deze kerstvakantie naar zijn oma in Schotland gaan. 'We hadden het vorig jaar al gepland. Kerst is belangrijk in Schotland, het wordt groot gevierd. Maar mijn oma is kwetsbaar, maar vanwege het coronavirus hebben we besloten om niet te gaan.'

Ook sommige klanten hebben er moeite mee dat ze niet terug naar hun geboortegrond kunnen. 'Ik heb veel emotionele klanten momenteel. Ze willen terug omdat ze bijvoorbeeld studerende kinderen in Engeland hebben of de kinderen kunnen niet hierheen komen. Dus het is heel sober. Mensen zijn wel een beetje verdrietig.'

