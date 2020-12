Joop (76) mist zijn vriendin nog elke dag: 'Had ik maar niet zoveel van haar gehouden, denk ik soms'

Elke ochtend wordt Joop gebeld door Karin van telefooncirkel Mooi Welzijn. 'We bellen mensen op om te vragen of het goed met ze gaat en wat ze gaan doen, een klein praatje', vertelt Karin aan presentator Johan Overdevest, als ze elkaar op straat tegenkomen.

Als Johan aan Karin vraagt of ze iemand weet die wel wat aandacht verdient, denkt ze meteen aan Joop, ook al hebben de twee elkaar nog nooit in het echt gezien. 'Hij heeft het zwaar, vooral met de kerst.' En dus gaan ze Joop verrassen met een kerstpakket. Het is even schrikken voor hem als hij de deur open doet.

In 'Ik denk aan jou' bezoekt Johan Overdevest mensen die zich eenzaam voelen en wel wat extra aandacht verdienen. Je ziet de hele uitzending donderdag om 17.00 uur op TV West, met een herhaling op ieder heel uur.

'Mijn grootste liefde'

'Ik ben de laatste paar jaar alleen ja', vertelt Joop. 'Ik heb zeventien jaar met mijn vriendin samengewoond, ze is twee jaar geleden vrij plotseling overleden aan darmkanker.' En dat is zwaar, zegt Joop geëmotioneerd. Hij is nu vaak erg eenzaam. 'Dat is mijn grootste liefde. We hebben heel veel mooie dingen gedaan, dat koester ik heel diep.'

Hij schiet vol als hij vertelt over Mathilde, zijn 'maatje'. 'We konden elkaar zo goed aanvoelen. Het was een maatje voor me. Soms denk ik: had ik maar niet zoveel van haar gehouden, dan had ik niet zoveel pijn gehad.'

Fijne gesprekken

Ook Karin moet huilen als ze het verhaal van Joop aanhoort. 'Ik vind het erg dat ik buiten een luisterend oor niks voor u kan doen', zegt ze. Maar Joop is juist dankbaar dat Karin er toch voor hem is, ook al kennen ze elkaar nauwelijks. 'We hebben mooie en fijne gesprekken met elkaar. Dat meen ik echt. Dankjewel Karin.'

