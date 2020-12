Mats Knoester viert eerste doelpunt als profvoetballer: 'Met kerst een croissantje'

Zijn rake kopbal bleek de winnende treffer op bezoek bij SC Heerenveen (1-2). 'Ik rende naar de tweede paal en eigenlijk deed ik niks anders dan wat ik normaal doe. Alleen, de bal viel precies goed en ik won het duel van mijn directe tegenstander', verklaart Knoester zijn persoonlijke succesje.

Mats Knoester kopt de 0-2 binnen op bezoek bij SC Heerenveen | Foto: Orange Pictures

Van keepers hoor je wel vaker dat ze ook na een overwinning ontevreden zijn als ze de 'nul' niet houden. Zover wil Knoester niet gaan, maar het scheelt niet veel. 'Als ik moet kiezen tussen een bal van de doellijn halen in een belangrijke wedstrijd of een gewone goal maken, dan kies ik toch voor het eerste.'

Ver weg van familie

Tenzij het om een beslissende goal gaat, voegt hij daaraan toe. De linksbenige centrumverdediger zit overduidelijk lekker in zijn vel. Sinds hij in januari 2019 overstapte van Feyenoord naar Heracles, is Knoester uitgegroeid tot een sterkhouder in de Almelose achterhoede.

'Ik ben hier prima op mijn plek', vertelt hij telefonisch. 'Als je niet speelt, is het natuurlijk een stuk lastiger om in Almelo te zitten. Ver weg van iedereen, vooral familie. Maar dat hoort erbij. Het voelt fijn dat ik me heb kunnen bewijzen, dat is toch waarvoor je zo'n stap maakt.'

Aan rekstokken hangen

Een beloning kreeg Knoester vorige maand in de vorm van zijn eerste uitverkiezing voor Jong Oranje. 'Een mooie opsteker', noemt hij het. Veelzeggend was dat de telefoon ging, terwijl hij op een vrije dag met zijn oudere broer Cas net aan de rekstokken wilde gaan hangen in het Alphense Zegerslootgebied.

Mats Knoester te midden van zijn oudere broers Jop (links) en Cas | Foto: Orange Pictures

Op die trainingsdagen met de beloften van Oranje kijkt Knoester met een positief gevoel terug. 'De trainer (Erwin van der Looi, red.) zei dat hij tevreden was over hoe ik me daar heb laten zien. Ik moet vooral mijn ding blijven doen en dit doorzetten. En zo'n goaltje kan daar natuurlijk wel bij helpen.'

In een groter team spelen

Frank Wormuth, zijn Duitse trainer bij Heracles, is zeer gecharmeerd van hem. Hij zei ruim een jaar geleden tegen Omroep West en Studio Alphen dat Knoester in elk team kan spelen. 'Vanwege zijn snelheid, zijn lichaam en zijn intelligentie op het veld', sprak Wormuth.

De coach zei verder: 'Ik weet niet of hij goed genoeg is voor de grootste ploegen. Maar hij is net boven de 20 jaar, dus geef hem tijd. Dan voorzie ik geen problemen voor Mats om ooit in een groter team te spelen.'

'We moeten het niet overdrijven'

'We moeten het niet overdrijven', reageert Knoester. 'Mooi om te horen dat de trainer zo over je denkt, maar ik speel nu gewoon bij Heracles. We hebben woensdag weer een wedstrijd, dus ik ben daar vooral mee bezig. Dan zien we wel waar het schip strandt en hoeveel ik uit mijn carrière heb kunnen halen.'

Zijn constante spel bij Heracles, opgeroepen worden voor Jong Oranje, lovende woorden van zijn trainers. Het is voor Knoester vooral een bevestiging dat hij op de goede weg is. Maar zoals vrijwel iedere voetballer droomt hij ook van uitkomen op een hoger niveau.

Betere competitie in buitenland

'Natuurlijk heb je die ambitie. Ik zou uiteindelijk naar een betere competitie in het buitenland willen. Alleen, om daar te komen, moet je er elke wedstrijd weer staan. Dat is waar ik het meeste mee bezig ben, de rest is voor nu gewoon bijzaak', aldus de aanstaande vader.

Voorlopig staat woensdag de laatste wedstrijd van 2020 op het menu: een uitduel met FC Groningen. Daarna gaat Knoester de kerstdagen doorbrengen met het gezin in Alphen aan den Rijn. Zijn strenge sportdieet laat hij dan heel even los. 'Er zal vast wel een croissantje ingaan, maar dat mag.'

